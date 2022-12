Novia cobra 10 mil pesos a los asistentes a su boda

Las bodas siempre dejan historias para contar más allá del enlace de dos personas, y esto le sucedió a una usuaria de Reddit quien compartió que la invitaron a una celebración, pero el costo de "entrada" era de 10 mil pesos.

La usuaria narró que conocía a la novia, pero desde hace dos años no tenían comunicación hasta que le llegó un mail con la invitación. "Hoy recibí un email que pensé que era spam.

"Resulta que era una invitación de boda, no personalmente de ella, sino de su coordinador invitándome a su boda".

Menciona que en la parte inferior de la invitación había una factura de 400 dólares para pagar el lugar de la celebración, más 150 dólares por la comida.

"Sé que esto varía de un país a otro, pero en mi país son los novios o quizá sus familias quienes pagan el lugar y la comida. No gente al azar con la que no hablas", escribió.

La mujer señala que al momento de que su "amiga" se comprometió con el futuro esposo, "cortó" relaciones con sus conocidos solteros y que "solo podía tener amigos casados".

"No he hablado con ella en dos años desde eso y desde entonces lo he superado, ya que ha pasado un tiempo", dijo.

En total, 20 personas fueron invitadas a la boda. La joven se negó a acudir y cuando la supuesta amiga le preguntó el por qué, ella le respondió que "es imposible financiar eso".

"No puedes cosechar y dar frutos de un árbol que nunca regaste", finalizó en su publicación.

