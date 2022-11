Novia cancela boda por infidelidad y novio reagenda la fecha para casarse con su amante

La historia de una mujer que tuvo que cancelar su boda luego de descubrir y comprobar que su futuro esposo le era infiel, se ha hecho viral en TikTok, pues después de la cancelación, el exprometido reagendó la fecha de boda, pero con su amante.

El tiktoker y organizador de bodas, "Un Tal Fredo", narró la historia porque él era el encargado de la planeación del evento.

De acuerdo con el tiktoker, la novia le notificó que la boda se cancelaría.

“Quería notificarte que la boda sí se cancela, ya comprobé que todo lo que te conté en su momento es verdad. No sabes, ahorita estoy destrozada", fue el mensaje que la novia, de quien no dio el nombre, le envío al wedding planner.

La pareja llevaba cuatro años y medio de relación. Se habían comprometido en febrero, y al comienzo todo era amor y felicidad, pero pasando los meses el novio se desentendía cada vez más de la planeación, a tal grado que la novia iba acompañada de su mejor amiga a las reuniones para ver los detalles de la boda.

"Al principio el vato superinteresado de 'sí mi amor, elijamos juntos, a mí me gusta más esto, pero ya como al tercer mes el vato ni se aparecería, lo etiquetábamos como cinco veces en el grupo para que nos ayudara a elegir cierta cosa y no contestaba como en dos semanas”, reveló.

Las cosas empeoraron al punto en que ya no se presentó a la degustación de los platillos, "ahí estaba la pobre novia sola probando los platillos con su mejor amiga… ella solita decía que el vato no pudo venir porque se le alargó la junta, siempre eran excusas", dijo el planeador.

Novia encuentra a su prometido engañándola

Las sospechas de la novia se hicieron realidad cuando descubre a su prometido engañándola con otra mujer.

“La novia se dispuso a hacer el trabajo necesario del detective para corroborar lo que pensaba, el sujeto había estado con otra en un hotel (...). La novia los descubre, el tipo intenta detenerla, pero la amiga lo enfrenta.

La novia tenía mucho miedo a cancelar la boda, por el tema de contratos, pero en especial por el qué dirán”, añadió.

El tiktoker concluyó diciendo que el novio pospuso la boda para otra fecha, pues se casaría con la amante, con la que engañó a su primera clienta.

"Alfredo, no puedo creer lo que está haciendo él… me enteré de que ya no va a cancelar la boda, que mejor la va a posponer, pero para casarse con esa vieja, o sea, en verdad, no entiendo qué está pasando por su cabeza”, le dijo la mujer al tiktoker y la historia del video se ha hecho viral.

