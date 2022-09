"No soy una pervertida", dice maestra que pidió semen a sus alumnos

¿Hay alguna tarea que por lo difícil o complicada no pudiste realizar? Las miles de bolitas de papel, los problemas de matemáticas o las cientos de planas que se acostumbraban antaño parecen no ser tan complicadas como una que les dejaron en una secundaria.

Hace unas semanas, la historia de una maestra que supuestamente les dejó de tarea llevar semen a sus alumnos generó toda serie de comentarios, e incluso le dio vuelta al mundo.

En aquel momento se conoció que el padre de uno de los adolescentes fue uno de los más escandalizados por la tarea.

Pero ahora es la maestra quien habla sobre lo sucedido. Entrevistada por un medio de comunicación local en Bolivia, en donde ocurrieron los hechos, la profesora de nombre María Inés aclaró que no era obligatorio, sino más bien "una donación".

La polémica por la tarea el semen

"El trabajo era para hacer la verificación de uan estrucutra del espermatoziode y cuánto tiempo viven los espermatozoides", explicó María Inés, quien imparte educación sobre reproducción masculina.

La profesora aseguró que es madre de familia, con incluso niños, "y no soy ninguna pervertida". "No era para pervertir a los alumnos, que se fueran a masturbar, mi intención no era esa", dijo.

Además, acusó a los medios de comunicación de tergiversar e incluso de "atosigarla", lo que le ha generado de ataques de otras personas.

“Mil disculpas a toda la población de Bolivia, y especialmente a mi pueblo de Minero, y a mis alumnos, que creo que el papá o alguien lo ha tomado a mal lo que yo quería enseñar”, finalizó.

