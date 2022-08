Nieta del "cazador de cocodrilos" lo reconoce en foto a 16 años de su muerte

El 4 de septiembre de 2006, la sorpresiva muerte de la estrella de televisión Steve Irwin, "El cazador de cocodrilos", tomó a sus seguidores por sorpresa.

Desde aquella fecha han pasado 16 años, en los cuales su familia ha crecido. Cuando "El cazador de cocodrilos" murió al ser atacado por una mantarraya directamente en el corazón, su hija, Bindi Irwin, era un niña pequeña.

Hoy en día, Bindi tiene una bebé de 16 meses, de nombre Grace Warrior, quien le regaló a su madre el momento más tierno con su abuelo.

A pesar de que la bebé no conoció en persona a su famoso abuelo, ella sabe quién es. Así lo demuestra un video captado por Bindi en el zoológico de Australia, en donde la bebé vio la foto de su abuelo y lo reconoció.

"¿Lo ves? ¿Él está aquí(...) ¿Amas a tu abuelo cocodrilo?", le dice Bindi a la pequeña, quien responde que sí.



We have a little construction going on to make our Tasmanian devil habitat @AustraliaZoo even more beautiful. Grace’s favourite part? Visiting Grandpa Crocodile. All the love. pic.twitter.com/UqaNRn4rFa

— Bindi Irwin (@BindiIrwin) July 31, 2022