Natanael Cano vuelve a causar polémica; presume cuánto gana por cheque

Natanael Cano, se ha distinguido por crear polémica a lo largo de su corta carrera como cantante de corridos tumbados y esta vez no fue la excepción, pues dejó impresionados a sus seguidores al decirles cuánto gana actualmente como compositor.

Mediante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, el joven cantante presumió a sus seguidores la cantidad monetaria que gana por sus éxitos que han dado la vuelta al mundo.

En el video, Natanael dijo ganar medio millón de dólares en su primer cheque, pero en el último, aseguró que la suma alcanzó los dos millones de pesos y mostró el cheque pagado por la empresa "Ascap".

En el papel se puede observar la cantidad de 264 dólares, lo que equivale a 5 millones 381,323 pesos mexicanos.

Natanael Cano asegura que no existe en México otro artista con más talento y futuro que él

Natanel, de 21 años, cuestionó a sus seguidores en redes: "Pregunta seria, ¿ustedes creen que en México hay alguien con más futuro, talento que yo?".

El mismo Cano respondió: "Es algo que siempre me pongo a pensar, pero todavía no lo encuentro, no creo. Pero estamos hablando de México nomás...".

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Natanael congregó a varios fans deseosos de tomarse fotos con él, sin embargo, advirtió que no se tomaría fotos con todos, que mejor un video grupal; su actitud dividió opiniones entre sus seguidores en la red; el video de este momento circula en YouTube.

Nata, como es llamado por sus fans, ya pidió a sus seguidores que no le soliciten fotos en la calle pues "le quitan tiempo".

Después precisó que no quiere ser tratado como un objeto, pues así se considera cuando los fans se acercan a tomarse fotos con él y no le preguntan cómo está.

