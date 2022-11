Mundial de Qatar 2022: FIFA destaca "el peluche en el estuche" del Escorpión Dorado

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) destacó al Escorpión Dorado, luego de que compartiera una imagen del youtuber en redes sociales, quien se encontraba presente en el partido de México vs Polonia en el Mundial de Qatar 2022.

Por medio de Twitter, la cuenta @fifaworldcup_es se difundió la imagen, en donde se ve al Escorpión, fiel a su estilo, mostrando el "peluche en el estuche".



Sin embargo, algunos usuarios de la red social criticaron la imagen del influencer, llamándolo "oportunista":

"Un oportunista", "Ese vato, no me representa como mexicano, mucho menos el personaje", "Qué pena estas publicaciones desde la página oficial", "Una disculpa al mundo por este ser", "Pues no veo peluche y tampoco veo derechos humanos en Qatar", "Estaba prohibido usar máscaras", son algunos comentarios por parte de internautas.

Escorpión Dorado festeja atajada de Memo Ochoa

Durante el partido disputado la mañana del martes, 22 de noviembre, entre la Selección Mexicana y Polonia, el Escorpión Dorado grabó el momento en que el portero mexicano, Guillermo Ochoa, le atajó un penal al jugador polaco Robert Lewandowski, dejado la portería sin anotaciones y convirtiéndose en el héroe del encuentro.

"¡Momento exacto donde le di mis pinches poderes al @yosoy8a para que detuviera el penal!", se lee en la descripción del video.

