Ir de compras se puede considerar como un pasatiempo relajante y divertido; encontrar rebajas o acudir a lugares donde se puede encontrar cosas extrañas, atractivas o ¿por qué no?, fotos familiares como el caso de una joven que encontró un retrato peculiar en un tianguis de segunda mano y se hizo viral en TikTok.

Este tipo de cosas puede pasar en todos lados, como el caso de esta chica en España que visitaba este tradicional espacio, favorito de compradores de antigüedades y chácharas, cuando se vio sorprendida por encontrar su álbum familiar.

Aunque no hay mayor explicación de cómo llegó el cuadro hasta ese lugar, las risas no faltaron y dejaron otra huela para internet en un video que en poco tiempo se hizo viral.

"Hemos venido al rastro y mi amiga encuentra un álbum de su familia", se lee en el video. A lo que usuarios respondieron con otras historias aún más curiosas:

"Me paso lo mismo, con una foto de mi hermana, el vendedor me dijo que me podía dar la foto, pero que el marco lo tenía que pagar", "A una compañera le pasó algo parecido, su esposo nunca pagó la renta de la bodega con sus recuerdos familiares y los sacaron a la venta para recuperar".

El clip lleva hasta el momento más de 300 mil me gusta y más de mil comentarios graciosos y de sorpresa.

