Mujer se salva de ser extorsionada por policías gracias a app "Mi Policía"; así funciona

Una mujer pudo evitar una "extorsión" parte de presuntos policías de la Ciudad de México que querían darle una infracción, al utilizar la App Mi Policía y corroborar que no podían hacerlo y aquí te decimos cómo lo hizo.

De acuerdo con la Encuesta Trimestral de Seguridad en el Comercio de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México, en el segundo trimestre de 2022 disminuyo 5.4% el número de negocios que fueron víctimas al menos de un delito, comparado con el primer trimestre de este año.

En tanto, la extorsión, en general, se redujo 3.4% en el mismo periodo; en modalidades como cobro de derecho de piso y llamadas telefónicas disminuyó de 11.9 a 8.5 por ciento, en aquellos comercios que responden haber sido víctimas de algún tipo de extorsión.

Joven evita que policías no facultados la infraccionen

"Anoche me salvé de la extorsión de 2 gracias a la app de Mi Policía. Les pedí su código QR para ver que sí estuvieran facultados para multarme y quedaron como. Mi tiempo y mi dinero no me van a robar byeeee", escribió la joven en su cuenta de Twitter.

Relató en sus respuestas a la publicación que al momento de conducir consultaba la aplicación de Google Maps y los policías la detuvieron y le pedían una infracción porque supuestamente iba mensajeando, a lo que ella refirió que no.

Cómo funciona y cómo instalar la App Mi Policía

Esta aplicación está disponible para el sistema iOs y Android y hasta el momento funciona para los habitantes de la Ciudad de México.

Para instalar la app:

1. En tu tienda (Play Store o App Store) busca Mi Policía

2. Elige la aplicación con el icono oficial de la policía

3. Ya que haya finalizado de descargar la aplicación, da en Abrir

Una vez que tengas instalada la app, esta te pedirá permiso para saber tu ubicación y así poder señalarte el cuadrante que está cerca en tiempo real.

¿Cómo verificar si un policía está facultado para infraccionar?

Al estar ya dentro de la aplicación ingresa al icono o botón que te señalamos en la imagen de abajo.

Al ingresar te va a desplegar un menú de servicios y debes de dar en la opción: Facultados a infraccionar.

Ingresa el nombre o escanea el código QR del policía de tránsito para verificar si está facultado para levantar infracciones y listo.

