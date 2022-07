Mujer recoge un dólar en la calle y casi muere

Una mujer de Tennessee se ha vuelto viral al explicar una extraña anécdota de lo que le sucedió en un McDonalds, ubicado en Highway 70, Bellevue.

Renee Parsons relató que cuando sucedió se encontraba en el restaurante junto a su bebé de tres meses y su esposo.

"Fui al baño y vi un billete de un dólar tirado en el suelo", contó Renee en su cuenta de Facebook.

Ella recogió el dólar "sin pensar en absolutamente nada", luego de eso comenzó a sentirse con entumecimiento en todo el cuerpo.

Renee, su esposo y su bebé regresaron en su auto a Nashville, mientras el dolor de ella aumentaba.

Sentí que me moría

"Sentí que me moría", dijo y agregó que "ni siquiera podía respirar. Era una sensación quemadora, que empezaba en mis hombros y se recorría para abajo en el cuerpo".

Lo peor es que Renee tocó a su esposo, Justin, con la misma mano que recogió el billete y luego, él comenzó a experimentar el mismo entumecimiento que ella, pero en los labios.

La pareja fue llevada al hospital, en donde los médicos catalogaron lo sucedido como una intoxicación por drogas accidental.

Al final, un oficial de policía le comentó a Renee que el billete fue utilizado para cortar fentanilo, por lo que al tocarlo se intoxicó, al parecer.

Sin embargo, expertos no consideran lo mismo. Según un oficial de policía de Metro Nashville que fue llamado a la sala de emergencias, Parsons definitivamente no estuvo expuesta al fentanilo ya que no requirió que fuera revivida y además las pruebas preliminares no revelaron ninguna droga en su sistema. Un portavoz del departamento agregó que no encontraron ningún residuo de medicamento en la factura y planeaban deshacerse de él.

Por su parte, la doctora Rebecca Donald, experta en fentanilo en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, le dijo a News 4 que los síntomas de Renee no indicaban envenenamiento por fentanilo.

A pesar de esas opiniones, Renee se mantiene en su postura, pues dice que ella "sabe lo que sintió" y difundió el mensaje para advertirle a otras personas de recoger un billete del piso.

"No importa si es un billete de 20 o 100 dólares, no lo toques!!!!", advirtió la mujer, quien terminó en el hospital luego de recoger un billete del piso en un restaurante.

Lee también Reconocen a dos papás y una mamá como progenitores de un bebé

Lee también Le dejan hacer máscara de yeso de tarea, pero no se la puede quitar