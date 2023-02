Mujer cancela su boda minutos antes de llegar al altar y se arma la fiesta

Una mujer mexicana se volvió viral luego de mostrar el "fiestón" que montó luego de no casarse. A último momento decidió que no iba a contraer matrimonio con su novio. Lejos de montar un drama, la joven armó una verdadera fiesta de “no casamiento” donde se presentaron todos sus familiares y amigos para festejar juntos.

Lee también: Mujer levanta la cubierta del sofá para buscar el control remoto y encuentra más de 100 objetos asquerosos

El video ya superó los 4 millones de reproducciones y sigue sumando reacciones de los usuarios que han apoyado su iniciativa. “Yo iba a ser la novia, se canceló el casamiento y este es mi primer trago”, se la escucha decir en el clip a Naidelyn Guzman. Luego aparecen el resto de los invitados brindando por ella tras la decisión que tomó.



Entre los presentes aparece en el video de TikTok hasta su excuñada, pero también varios allegados a su exnovio. “Salud por la no novia”, señalan los presentes con mucha felicidad. “A mí no me importa saber quién es quién, yo quiero saber por qué se canceló la boda”, sostuvo una usuaria más que intriga. Fue por ello que la protagonista de esta historia sumó un nuevo video donde dio los detalles.

Lee también: Latina se vuelve viral tras enumerar 5 razones por las que es mejor vivir en EU

Por qué Naidelyn Guzman canceló su matrimonio y lo celebró a lo grande

Según detalló la joven mexicana en un segundo video, “nadie apoyaba esa relación”. Ellos habían estado juntos durante varios años y se habían separado. Sin embargo, un año antes de esta decisión se habían dado una segunda oportunidad y llevaban 12 meses juntos. Ninguno de sus allegados estaba de acuerdo con su regreso y por ello se emocionaron cuando optó por cancelar la boda.



Desde su cuenta de TikTok Naidelyn Guzmán sostuvo que “ya no me quiero casar. Él estaba entre sí y no, pero ya yo estaba decidida que no me quería casar”. Para cuando suspendió todo solo faltaban 15 días para el día de la boda. A su novio le mandó algunos mensajes comunicándole su decisión, mientras que a sus seres queridos los invitó para celebrar que finalmente había dado por terminado, lo que nunca debió volver a comenzar.