Mujer acusa a Victoria Volkova de enviarle fotos en ropa interior sin su consentimiento

Ixchel Villareal, psicóloga a cargo de la página Feminismo Consciente, acusó a la influencer trans, Victoria Volkova de enviarle fotos en ropa interior sin su consentimiento.

"Victoria Rodríguez, influencer mexicana mejor conocida como Victoria Volkova envió fotos en ropa interior sin mi consentimiento, esto incurre en un delito cibernético tipificado ya bajo la conocida 'Ley Olimpia'", señaló Ixchel en un video en redes sociales.

Según Ixchel, ella genera contenidos en los que explica las diferencias entre el sexo y el género. "El sexo es algo biológico, es xx o xy, de manera simple y general y eso significa que eres macho o hembra. El género son roles sociales impuestos por el patriarcado, según lo que hay en medio de nuestras piernas, el género se asigna, nos lo imponen", dice en sus videos.

Después de publicar esos videos, Ixchel asegura que le han llegado señalamientos de ser transfóbica e incluso TERF (Trans-Exclusionary Radical Feminist, en inglés), que es un término que las feministas consideran igual de ofensivo que "feminazi". Sin embargo, ella explica que jamás ha incitado a nadie a insultar, ofender o discriminar a alguna persona transexual.

Como parte de los comentarios que le llegaron a Ixchel estuvo uno de Victoria Volkova, quien se identifica como mujer trans, actriz e influencer.

Según una impresión de pantalla que mostró Ixchel, Victoria le respondió y le idjo que estaba en desacuerdo con su explicación del sexo y el género, con lo que entablaron una conversación que derivó en que la actriz trans le enviara una foto suya en ropa interior.

"Al recibir ese mensaje me sentí bastante incómoda, yo no supe por qué, yo nunca le enviaría un mensaje así a una persona que no conozco", dice Ixchel, quien comparó las fotos de Victoria Volkova, con las que suelen mandar algunos hombres a mujeres, sin el consentimiento de ellas.

Después entendí que lo que estaba viviendo era ciberacoso, pues yo jamás consentí que alguien me enviara este tipo de contenido", agregó.



Además, ella asegura que tiene miedo, pues Victoria Volkova "es una persona con mucho poder mediático y con gran alcance, sin embargo su conducta fue violenta".



¿Quién es Victoria Volkova?

Además de ser actriz, modelo e influencer, fue la primera mujer trans en aparecer en la portada de Playboy México en el 2020.

ES conductora de un programa sobre comida y escribió un libro poco después de ser la portada de Playboy. Recientemente, formó parte de "Sexo, pudor y lágrimas 2".



La modelo en Playboy

"Yo sí he sido víctima de comentarios transfóbicos, yo era muy amiga de Pepe y Teo, me caían muy muy bien y de repente vi un video en donde estaban hablando acerca de mí y le escribí directamente a Ricardo y le dije 'oye qué onda con esto'. No me acuerdo bien la respuesta, pero no fue una respuesta en donde se hiciera responsable de sus comentarios, en donde me pidiera perdón, fue más una excusa que una disculpa", dijo la modelo trans sobre su distancimaiento con los influencers Pepe y Teo hace un tiempo.



Foto publicada por Victoria de su infancia

Hasta el momento, Victoria no se ha pronunciado sobre los dichos de Ixchel.

