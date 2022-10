¿Messi pudo ganar el Balón de Oro? El debate entre Iker Casillas y Jero Freixas tras la premiación

Jero Freixas, conocido por sus videos de humor sobre el futbol desató un debate intenso con el exportero español, Iker Casillas, esto, tras la entrega del Balón de Oro a Karim Benzema, hecho que al comediante argentino le molestó pues consideró que Lionel Messi debió llevárselo, pese a no estar nominado.

Por medio de Twitter, el comediante argentino aprovechó el momento de encontrarse con el exportero español para consolidar su fanatismo por Lionel Messi.

-"Te molesto un poco Iker...Tú que sabes bastante de futbol, ese Balón de Oro, todavía no decido quién lo tiene que ganar".

-"Es evidente, es claro, está haciendo todo esta temporada, es el mejor, está por encima del resto...".

-"...Messi", contestó Jero; sin embargo, tras la mirada de Casillas el argentino dijo: "Bueno, pensé que me estabas hablando de Messi".

-"Messi no está nominado".

-"Messi no está nominado, grave error, pero que importa, Messi no tiene que estar nominado".

-"Tu obsesión con Messi es estratosférica...me parece que entiendes de futbol, pero no está nominado entre los finalistas para ganar el balón de oro".

Finalmente, ante diversos argumentos Iker Casillas consideró a su favorito para el Balón de Oro. "Tiene que estar el que está en el campo y ¿sabes quién está en el campo?: Karim Benzema.

Le pedí ayuda a @IkerCasillas y casi terminamos peleados. pic.twitter.com/6oNzlzupzy — Jero Freixas (@jerofreixas) October 19, 2022

Karim Benzema gana Balón de Oro 2022

La edición 2022 del Balón de Oro tiene nuevo ganador, se trata del futbolista francés Karim Benzema, estrella del Real Madrid que fue reconocido como el futbolista del año este lunes en el Teatro del Châtelet París.

El delantero francés superó a Robert Lewandowski y Sadio Mané, quienes se colocaron en el top tres de las votaciones y coronó una increíble temporada con el equipo merengue que lo llevó a ganar la liga española y Champions League.



Con información de Leobardo Vázquez Hernández

