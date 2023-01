Tras el reciente anuncio de la separación de Sonido Pirata y José Eduardo Rodríguez, mejor conocido como “Medio Metro”, las críticas hacia el bailarín no han cesado en redes sociales.

En entrevista con EL UNIVERSAL, “Medio Metro” habló sobre la reciente polémica que ha desatado en su contra Sonido Pirata por abandonar el proyecto y comenzar a gestionar sus contratos y presentaciones por su propia cuenta.

“A mí me daban 500 pesos y ahorita me están marcando. Me marcan de los eventos, me dicen: ‘Ah, es que el pirata cobraba 5 mil por ti.’ Y yo, pues me sacaba de onda y todavía uno me amenazó. Me dijo: ‘¿Qué onda vas a venir o qué onda?’, luego yo le dije, a mí no me diste nada. ‘No, pues ya le deposité al pirata, le deposité 5 mil por ti’. Y yo dije, ‘no, yo la verdad no he agarrado ningún peso'", narró “Medio Metro”.

Lee también TikTok: Medio Metro se separa de Sonido Pirata, ¿se acabaron los pasos virales?

Foto: Alberto González

José Eduardo de 24 años, mencionó que la importancia de recibir una buena paga recae en que quiere ayudar a su hermano de 12 años, quien no puede caminar.

“Tengo un hermano que está malito, no puede caminar y la verdad yo le estoy echando ganas por él. Cada quien cuenta su versión. Él contó su versión. Yo cuento mi versión, no sé pues a quien le vayan a creer, si a mí o a él (Sonido Pirata). Yo la verdad lo estimo mucho, quiero mucho a Pirata, sea como sea. Le pido una disculpa, porque yo estoy luchando por mi hermano y quiero ser grande. Quiero sacar adelante a mi familia”, comentó José Eduardo Rodríguez.

Lee también Tiktok: Quieren a Medio Metro en Facultad de Filosofía y Letras de UNAM

Aunado a las declaraciones sobre su paga en las presentaciones, “Medio Metro” señaló que se le ha llamado constantemente para que realicé shows, e incluso, se han comunicado con él para indicar que se impondrá una demanda en su contra por no acudir a las presentaciones.

Foto: Alberto González

“Me separé porque, la verdad, yo llegué del viaje ese día, llegué con 500 pesos. Y yo me quedaba así y me daba el dinero, es bien poquito. Luego es ahí donde uno me marcó, me dijo: ‘Hey, ¿vas a venir al evento?’ Y yo dije ¿cuál evento, si no estoy contratado? dijo, ‘sí, estás contratado, yo le deposité 2,500 a Pirata y 5,000 para ti’ . De hecho, hace rato me acaban de marcar para el 11 de febrero, que me van a meter una denuncia, una demanda”, dijo el bailarín oriundo de León, Guanajuato.

A pesar de los señalamientos en redes sociales, las llamadas amenazantes y las declaraciones de Sonido Pirata, José Eduardo Rodríguez mencionó que esto no ha afectado en la obtención de nuevos trabajos.

“Primeramente ya me están saliendo eventos y me están saliendo más. A mí no me está afectando nada, porque yo la verdad estoy diciendo la verdad, no estoy mintiendo”, expresó el tiktoker conocido como “Medio Metro”.



- Con información de Ana Karen Velázquez

Foto: Alberto González



¿Qué dijo Sonido Pirata sobre la separación de Medio Metro?

Julián Ramírez de Sonido Pirata publicó en sus redes sociales un video en el que daba a conocer que Medio Metro había decidido separarse de él.

“Esto ya se salió de Control. Quiero explicarle a la gente, a todos los que tienen contratos conmigo que acabo de marcarle a Medio Metro, me está confirmando Medio Metro que él ya se va a mover solo. Qué bueno, bendito sea Dios, creo que ya se le echó la mano al muchacho el año pasado”, comentó Julián Ramírez Sonido Pirata, uno de los animadores de Medio Metro en la pista de baile.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

sal