Medio Metro critica a Sonido Pirata por repartir despensas

“Medio Metro”, un joven oriundo de León, Guanajuato, ha conquistado a los mexicanos con sus pasos virales en redes sociales y que además se vio envuelto en una polémica tras separarse de Sonido Pirata, y ahora un comentario sobre ciertas acciones de su antiguo equipo de trabajo comienza a trascender.

José Eduardo Rodríguez, nombre real del joven, tuvo ese apodo por uno de sus amigos y este sobrenombre fue con el que se dio a conocer y asegura que no le molesta en lo absoluto que lo llamen así.

“Un amigo que le decimos Pelón, que es de la 10 de mayo, me puso Medio Metro y así se me quedó. Actualmente, ya no me llaman por mi nombre, ya todos me saludan y me llaman Medio Metro. La verdad no me molesta que me digan así, sino lo contrario, siento bonito”, expresó en una entrevista para EL UNIVERSAL.

"Ya me voy a grabar repartiendo despensas como los políticos y un pirata", escribió en su cuenta de Twitter "Medio Metro" tras una publicación que su ex equipo de trabajo compartió en su respectiva cuenta de Facebook.



Ya me voy a grabar repartiendo despensas como los políticos y un pirata. — Medio Metro oficial (@MedioMetro_Ofi) February 14, 2023

En las imágenes que Sonido Pirata compartió se aprecia en una transmisión en vivo cómo apilan bolsas de despensa y el clip va acompañado de un mensaje. "De corazón y sin pedir nada a cambio".

Usuarios de esta red social dejaron comentarios positivos tan en la transmisión como en una serie de fotos donde se ve a las personas que recibieron las bolsas de despensa.

Esta acción, al parecer, no fue bien vista por el joven, quien publicó su crítica sin dar más detalles. A lo que algunos internautas asociaron el mensaje a Sonido Pirata.

