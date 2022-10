“Me vieron la cara de turista”, periodista denuncia cobro excesivo en terraza del Zócalo

Una cuenta de más de 4 mil pesos fue el resultado de una comida entre una periodista mexicana y tres chilenos en una terraza ubicada en el Zócalo capitalino.

La comunicadora denunció en la red social Twitter que un establecimiento del Centro Histórico de la Ciudad de México la quiso ver “la cara de turista” pues en una simple comida con amigos chilenos le salió más caro de lo que esperaba.

Y es que de acuerdo con una foto de la cuenta que le hicieron llegar en una terraza que se encuentra justo frente a Palacio Nacional, a la mujer le cobraron la orden de tacos en casi 500 pesos, un guacamole en 480, así como el uso de terraza, propina y bebidas también a muy alto precio.

Cientos de usuarios han comentado dicha publicación y varios han confirmado que “siempre te roban cuando vas a ese lugar, por eso no me gusta ir”.



Me vieron la cara de turista en mi propio país que decepción …. Lleve a unos amigos chilenos a una terraza frente a Palacio Nacional y esta fue la cuenta, unos tacos de arrachera de casi 500 pesos, sigo sin creerlo @Profeco @CaroBeauregard pic.twitter.com/IKC8sbQZyH — Betzabé Zumaya (@betzabezumaya) October 21, 2022

Muchos otros etiquetaron a la Profeco y a autoridades del gobierno de la CDMX buscando que se investigue la legalidad de ofrecer dichos servicios a tan elevados precios.

Sin embargo, algunos usuarios criticaron a la periodista por no haber revisado la carta primero, a lo que tanto ella como varios cibernautas más aseguraron que no cuentan con una o no está a la vista, además de que, dijeron, es irresponsable culpar a la víctima en lugar de los establecimientos que se aprovechan de sus clientes.



