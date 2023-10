Matthew Perry: 5 momentos más icónicos de la reunión de “Friends”

La famosa comedia estadounidense "Friends", que seguía la vida de seis amigos de entre 20 y 30 años, se terminó en 2004, después de 10 temporadas.

Fue en el 2021 cuando se hizo la reunión de la serie, en ésta, los protagonistas hablaron sobre los capítulos que recordaban, aunque también protagonizaron momentos verdaderamente divertidos. El reencuentro, de poco más de una hora y media, fue producido por la cadena de cable estadounidense HBO.

Por desgracia, la tarde de este sábado, medios de comunicación estadounidenses dieron a conocer el fallecimiento de Matthew Perry, quien daba vida a Chandler Bing.

5 momentos más icónicos de la reunión de “Friends”

En redes sociales, usuarios han dado a conocer los momentos más icónicos de Matthew Perry, y es por ello que también se honra su memoria con los 5 momentos más icónicos de la reunión de “Friends”.

1. "Todo parece un poco más pequeño"

El especial comienza con la llegada de David Schwimmer, el actor que interpretaba a Ross Geller, a los estudios donde se filmó la serie, que fueron reconstruidos para la ocasión, incluidos los dos apartamentos principales y el famoso café Central Perk.

Lo siguen los otros miembros del elenco, uno por uno, y se produce el primer momento emotivo: el reencuentro de los seis actores.

"Todo me parece más pequeño, todo el escenario", señala Matt LeBlanc, el actor que interpretó a Joey Tribbiani. "Eso es imposible, porque ninguno de los seis ha crecido desde entonces", responde Jennifer Aniston, Rachel en la serie.

A lo que LeBlanc responde bromeando: "Habla por ti", una referencia a que él sí está un poco más grande que antes.

Enseguida empiezan a compartir recuerdos. LeBlanc revela que Courteney Cox, Monica Geller en la serie, escribía partes de su parlamento en la mesa de la cocina, junto al bol de las frutas, para no olvidarse de sus líneas.

"Tenías este gran momento y te había costado memorizarlo toda la semana, entonces lo escribiste en la mesa para no olvidarlo. Y cuando no estabas mirando, yo lo borré. ¡Estabas tan molesta!", recordó el actor.

Cox recordó el momento entre risas: "Había mucho diálogo escondido entre esas manzanas", confirmó la actriz.

5 momentos más icónicos de la reunión de “Friends”. Foto: Captura de pantalla tomada del tráiler de HBO

2. No se acuerdan de algunos episodios

Matthew Perry, el actor que daba vida a Chandler Bing, señaló que no recordaba al menos tres años de su trabajo en Friends.

Pero no es el único.

Cuando Aniston habla del capítulo llamado "El de la pelota" (The One With The Ball) de la temporada 5, en el que todos están lanzándose una pelota por horas, Schwimmer admite que "no lo recuerdo para nada", y parece genuinamente perplejo.

"Hay temporadas que nunca vi", admite Lisa Kudrow, quien interpretó a Phoebe Buffay.

"Michel (Stern, su esposo) y yo comenzamos a ver algunos capítulos de la temporada 4, que pensé que ya había visto. Él la disfrutó mucho más, porque yo estaba mortificada conmigo misma".

Perry admitió que tampoco había vuelto a ver la serie, mientras Schwimmer señaló: "No la había visto en 17 años, hasta que mi hija comenzó a verla el año pasado y eso me absorbió de nuevo".

Pero los otros actores reconocieron que la habían visto entera en estos años, especialmente LeBlanc y Cox.

"Yo me siento muy orgulloso de la serie, porque realmente es muy buena", dijo LeBlanc. Y recordó su escena favorita, que involucra a Ross y sus pantalones de cuero.

"Esa escena todavía me hace reír mucho", señaló.

"Me pasó que el otro día estaba en la cocina con Marina (su hija). Estábamos cenando y le dije 'mira esto, es muy divertido, mira a David'", agregó.

5 momentos más icónicos de la reunión de “Friends”. Foto: Captura de pantalla tomada del tráiler de HBO

3. Tomas descartadas

Después de ver miles de veces videos de los bloopers de la serie en YouTube, es impensable para los fans que existiesen escenas o tomas inéditas que nadie hubiera visto.

Pero resulta que sí existen.

Hay una toma, en la que aparece una broma que no estaba en el guion, subida de tono -que no podemos repetir aquí- durante una escena en la que Monica y Chandler están en la cama.

Y hay otra escena en la que Perry hace un baile hilarante cuando no puede recordar uno de sus diálogos, y detrás de él aparecen LeBlanc y Schwimmer haciendo el mismo baile cuando intentan repetir la toma.

5 momentos más icónicos de la reunión de “Friends”. Foto: Captura de pantalla tomada del tráiler de HBO

4. La necesidad de Perry por las risas no fue saludable

De los seis actores, Perry probablemente sea el que menos está en cámara durante la reunión y, cuando se lanzó el avance hace unas semanas, algunos fanáticos expresaron preocupación por su apariencia y su forma de hablar (sus luchas con las adicciones han sido bien documentadas a lo largo de los años).

Pero realmente el actor se abrió bastante cuando habló sobre cómo le afectaron profundamente algunos aspectos de su trabajo, especialmente el buscar la validación del público que asistía en vivo a las grabaciones.

"Sentía como que iba a morir si ellos no se reían. Y eso no es saludable. Algunas veces yo decía una línea y ellos no se reían y yo comenzaba a sudar y a convulsionar. Si no conseguía la risa que se suponía que debía tener, me volvía loco. Y lo sentía cada noche", confesó el actor.

Después recordó que interrumpió la grabación de una escena en la que accidentalmente LeBlanc se tropezó con la alfombra, lo que causó las risas entre el público.

"Yo pensé, 'alguien está causando risas y no soy yo'. No lo podía manejar. Yo necesitaba causar ese efecto también ", señaló Perry.

Ese deseo de aprobación por parte del público evidentemente tuvo un impacto en todo su trabajo. Cuando Perry presentó su obra de teatro The End of Longing, en 2016, hizo muchas reescrituras durante la temporada que estuvo en cartel, con la inclusión de nuevos chistes a medida que avanzaban las funciones.

5 momentos más icónicos de la reunión de “Friends”. Foto: Captura de pantalla tomada del tráiler de HBO

5. El falso Joey casi es el verdadero Joey

Los creadores de la serie compartieron varios momentos del detrás de cámara, como el momento en que Cox hizo la audición para el papel de Rachel antes de ser escogida para ser Mónica.

Pero hay otros detalles. Como por ejemplo lo difícil que fue el proceso de audición para el papel de Joey. Crane, uno de los creadores, confesó que el casting había quedado empatado entre LeBlanc y otro actor.

"Pero lo divertido de esta historia es que ese actor terminó actuando en la serie, en el capítulo de 'El del Unagi' en el que irónicamente interpretó al falso Joey", recordó.

Eso significa que el otro actor en la carrera era Louis Mandylor, quien aparece en el episodio de la sexta temporada como parte de una trama en la que Joey está tratando de ganar dinero fingiendo que tiene un hermano gemelo.

