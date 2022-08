¡Más vale tarde que nunca! Así puedes tener tu credencial de reportero de Bizbirije

Han pasado más de 20 años (26 para ser más específicos) desde que querías ser un reportero Bizbirije, pero ahora sabemos por qué nunca lo lograste.

Aunque eso puede ser lo más cruel que has leído hoy, debes saber que hay una solución porque ya tienes redes sociales y correo electrónico.

Seguro aún recuerdas cuando veías a Plutarco Haza en Canal Once, que es la primera televisora pública, educativa y cultural en México. Y es más probable que no olvides aquella carta que mandaste para ser reportero de Bizbirije, pues el actor y entonces conductor de Once niños, reveló qué fue lo que pasó.

"Ese programa era en canal 11, cuando canal 11 no lo veía casi nadie. Y de repente se volvió un fenómeno y canal 11 no tenía la capacidad para lo que se volvió. Incluso en las llamadas, se bloqueaban todos los teléfonos del Politénico Nacional; todo estaba hecho para mandar 20 credenciales, 50 credenciales, pero teníamos miles y miles de niños que querían ser reporteros", contó Plutarco en una entrevista con Tania Rincón.

De hecho, Bizbirije tuvo 200K de reporteros con credencial, pero miles más se quedaron sin su identificación.

Cómo sacar tu credencial de Bizbirije

Ante la gran demanda de credenciales de reporteros de Bizbirije que aún existe, el programa decidió volver a sacarlas. Sólo tienes que seguir estos pasos:

Si quieren su credencial, escriban un correo a [email protected] y en ASUNTO: ponen el color que quieren.

También puedes imprimir tu credencial, directamente de las redes sociales de Bizbirije.



