Famoso por sus bailes y videos, Marcelo Ebrard celebró que ya cuenta con más de un millón de seguidores en su cuenta oficial de TikTok.

El canciller de México, quien ya se ha destapado como “corcholata” para las elecciones de 2024, ha ganado suscriptores en la red social donde comparte clips sobre sus actividades, así como de entretenimiento.

“¿Cómo la ven? Ya somos un millón en TikTok, síganme acompañando en esta divertida aventura. Gracias por sus comentarios, likes y buena vibra”, se lee en el mensaje publicado a través de su cuenta oficial en esta plataforma.

Sin embargo, no quedó allí, Ebrard Casaubon aprovechó su cuenta de Instagram para unirse al Metaverso y compartir una imagen de si mismo celebrando el millón de suscriptores.

“¡Seguimos festejando el millón de seguidoras y seguidores en TikTok! Si no me siguen aún, nos vemos por ahí para divertirnos un rato ¡Excelente jueves!”

La celebración del canciller no pasó desapercibida para los usuarios, quienes no dudaron en enviar mensajes al político mexicano y mostrar su apoyo rumbo a la elección del candidato por Morena.

“Tqm futuro presidente”, “yo sólo espero que el editor gane cjido”, “Pues yo creí éramos más”, “y lo que falta aún… saludos desde Minatitlán mi canci… se le quiere”, “el próximo presidente de México”.





