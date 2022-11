Marca de ropa causa polémica por regalar prendas a quienes saquen a hombres de los vagones exclusivos

La marca de ropa “Morravaliente.mx” lanzó a través de su cuenta de Instagram una convocatoria para regalar una sudadera a las mujeres que bajen a un hombre de los “vagones rosas”, dinámica que causó polémica en las redes sociales.

Los “Vagones Rosas” son espacios exclusivos para uso de mujeres, niños menores de 12 años y personas con capacidades diferentes, mismo que se encuentran en el Metrobús y Metro de la Ciudad de México, así como en el Metro de Monterrey.

De acuerdo con la publicación, realizada el 17 de septiembre y que aún sigue vigente, solo habrá tres "morras" ganadoras, quienes tendrán que compartir un video “bajando a un vato del vagón rosa” y etiquetando a la marca.



La dinámica fue criticada por varios usuarios, quienes la señalan de peligrosa y de incongruente.

Qué pendejada de emprendimiento neta pic.twitter.com/gk7wI2e0jH — rataplán (@pambanx) November 2, 2022







Ante la ola de reacciones, la tienda decidió limitar los comentarios de sus publicaciones en Instagram.

Además, el día de ayer publicó un video de la primera de las tres ganadoras del concurso.

“México Feminicida”

La tienda en línea también ha generado polémica por las frases que pone en las prendas de ropa y las bolsas que vende.

Entre los mensajes que se pueden adquirir están: “Las niñas no se tocan”, “México Feminicida” y “Gentrificación”, estos tres en el caso de playeras, sudaderas, hoodies y cropped top.

También recientemente agregaron modelos con las frases: "El racismo inverso no existe" y “México is NOT so cheap” (México no es tan barato).

Además tienen una línea de bolsas con las frases: “Tengo Una Enfermedad Mental”, “Meritocracia” y “México, País Feminicida”.

Por las frases donde se hace referencia al feminicidio en el país, los usuarios de Twitter señalaron a la marca lucra con el sufrimiento de los familiares de las víctimas de dicho delito.

De acuerdo con una publicación de la marcha, las prendas se pueden pedir a través de mensaje directo en la red social y tienen un costo que va desde los 370 a los 700 pesos.



