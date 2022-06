Una de las cantantes estadounidenses más famosa se hizo tendencia en redes por su espléndida boda en California, con el actor iraní Sam Asghari, misma que tuvo de invitada a Madonna con la que bailo “Like a Virgin” en su fiesta, se trata de Britney Spears.

A través de redes sociales, ha circulado el video donde se muestra a la reina del pop bailar al ritmo de “Like a Virgin” junto a Britney y sus demás invitados.

A la fiesta acudieron famosas como Donatella Versace, Paris Hilton, Selena Gomez, Drew Barrymore y Madonna, con quien además recreó un icónico beso en la boca de hace 19 años.

La llamada princesa del pop y su prometido, Sam Asghari, se casaron el viernes en una íntima ceremonia a la que asistieron varias celebridades; la revista Vogue reveló las primeras fotos de los momentos que se vivieron en la mansión de Thousand Oaks, en Los Ángeles.



Britney Spears and Madonna dancing Like a Virgin at Britney’s Wedding pic.twitter.com/r5eruj1VtX — Fan Account (@britneycharts) June 11, 2022



Madonna y Britney

Madonna y Britney compartieron el trono de la música pop durante los años 90 y principios de los 2000. La primera era la "reina" del pop, la segunda la "princesa".

Las dos colaboraron juntas en 2003 con "Me against the music" y su actuación al ritmo de "Like a Virgin" -emblema de Madonna- en los premios de la cadena MTV de ese año, con beso entre las dos incluido, es considerada uno de los momentos más recordados de la cultura pop.

19 años después, en la tercera boda de Spears, ese beso volvió a repetirse.

Lee también: Así fue el espectacular vestido de novia de Britney Spears

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

vare/acmr