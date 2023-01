Luisito Comunica renta Lamborghini en Dubái y lo choca; esto pagó en reparaciones

El influencer Luisito Comunica compartió un video en sus redes sociales donde contó la cantidad de dinero que tuvo que pagar por "chocar" un Lamborghini en Dubái.

Luisito detalló que el Lamborghini que rentó era un aventador 2020, por el cual pagó un depósito de 6 mil dólares, en caso de que tuviera algún accidente o multa.

El youtuber dijo que su experiencia en el auto fue "horrible" pues era incómodo, caro, delicado y se calentaba con todo. Explicó que en un punto de su recorrido no vio un tope y "el golpe sí sonó duro"; sin embargo, al bajarse a revisar todo estaba bien.

Leer también ¿"Team Piqué"? Balneario en Hidalgo da descuento si llevas tu Casio

"El coche no tiene un solo rayón, está perfecto. Y la verdad no se me hizo un acontecimiento por el cuál yo tuviera que llamar a la policía. Entonces seguimos el camino, todo chido, todo cool".

Contó que al rentar el carro su pasaporte es retenido, por lo que al momento de entregar el automóvil y que los de la agencia lo revisaran, encontraron "tremendo rayón" en la parte de abajo.

De acuerdo con Luisito por no haber reportado el incidente con la policía, los de la agencia le dijeron que él tendría que pagar los daños, equivalentes a 10 mil dólares, "aquí es donde la historia se empieza a poner sospechosa", señaló.

Lee también VIDEO: Captan a Paola Rojas “perreando” en licuachelas de Tepito

Apuntó que debido a que la plataforma por donde tenía que pagar estaba en árabe, tuvo dificultades con su banco, por lo cuál la agencia le retuvo el pasaporte,

Finalmente dijo que terminó pagando 20 mil dólares luego de que le dieran la cotización final "por dos mendigos rayones", y le dijeran que le pasarían recibos y demás para comprobar las reparaciones, no obstante al final no le mandaron nada.

"Sigo bastante escéptico, no se me ha mandado nada. Me siento estafado, me siento asaltado", concluyó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

mhc/aosr