¿Los sabuesos se pondrán de moda entre los amantes de los perros?

"Trumpet", un perro bloodhound, es el primero de su raza en ganar en el Westminster Kennel Club Dog Show.

El sabueso fue uno de los seis finalistas que concursaron para llevarse el premio al mejor perro del año en el concurso, en su edición número 146.

"Trumpet" compitió como finalista con un bulldog francés, un pastor alemán, un maltés, un setter inglés, un samoyedo y un lakeland terrier.

El show canino del Westminster Kennel Club es el más reputado concurso de perros, por lo que el ganador se consagra a nivel mundial.

Pero el hecho de que "Trumpet" sea el primero de su raza en ser el perro número 1 del mundo habla de que, a pesar de que los sabuesos tiene bastantes años en el registro, no son tan populares como otras razas.

Los bloodhounds, originarios de Bélgica, están más ubicados en el imaginario popular como el perro "detective" de las películas, por su gran olfato, o como el perro arrugado, pero no como el más lindo o de moda, por lo que no es fácil saber si se pondrán o no en el top, como ha sucedido con otras razas.

Poodles, chihuahuas y pugs, los más populares en México

En México, los poodles tuvieron un gran auge en los noventa, mismo que persiste hasta la fecha. Los schnauzer le siguieron a los también llamados "caniches" en popularidad y miles de hogares mexicanos tuvieron uno.

Los golden retriver y labradores estuvieron de moda en los 2000, en buena parte, gracias a un comercial de papel higiénico.

Los chihuahuas tuvieron un apogeo a nivel mundial, gracias a socialités como Paris Hilton, quien siempre aparecía en fotos con un pequeño cachorro, llamado "Tinkerbell", fallecido en el 2015.

Moda y maltrato animal

A partir de ahí, los pugs tomaron la delantera en popularidad. Y aunque hay miles de hogares con uno de estos perros, también hay quienes alertan sobre los problemas de esta raza, al igual que los bulldogs, por su estructura ósea.

La popularidad de una raza sin embargo no ha alejado el maltrato animal del país, pues México tiene el penoso primer lugar en abandono de mascotas.

Cerca de 500 mil perros y gatos son abandonados al año en México. La Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE) estima que en el país existen alrededor de 28 millones de perros en nuestro país, de los que el 70% se encuentran en la calle.

