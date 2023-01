Los mejores memes de “Casio” por lo de Shakira y Piqué

Luego del estreno “Music Sessions #53” de la cantante colombiana Shakira junto al productor argentino Bizarrap, se desataron múltiples comentarios por parte de los internautas.

El tema que ya acumula 103 millones de vistas a tan solo tres días de su publicación; encendió las redes sociales, pues sigue en los primeros lugares en distintas plataformas.

Parte de la polémica se generó por la mención que hizo la barranquillera a distintas marcas, todo para compararse con la actual pareja de su exesposo Gerard Piqué. “Cambiaste un Rolex por un Casio”, fue una de las frases que utilizó y dio entrada a la creación de múltiples memes.

Sin embargo, la cuenta de Twitter @Casio0ficia fue la encargada de publicar los mejores, incluso usuarios en TikTok reaccionaron a las publicaciones de dicha página. Como el caso de la cuenta @carolynnna que ya acumula más de ocho millones de vistas por reaccionar a los post de la marca de relojes.

Debido a la popularidad que alcanzó la cuenta; Twitter la cerró porque no era la oficial, no obstante volvieron a abrirla pero con un nombre diferente y es por esta razón que no se encuentran muchos de los memes que habían posteado.

Estos son los mejores memes de Casio















@carolynnna Dios mío Casio sois unos genios del marketing hagshajajajajajajajja ♬ Funny Song - Cavendish Music

