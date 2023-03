¿Los gatos son una plaga? Expertos explican porqué son un peligro para otras especies

¿Más que mascotas los gatos podrían ser considerados una plaga que pone en peligro a las especies? Un estudio de la UNAM sugiere que los felinos han acabado con especies de aves y roedores.

De acuerdo con Jorge E. Schondube, del Instituto de Investigaciones de Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, unos mil 200 millones de gatos con dueño, callejeros y ferales habitan el mundo. Mientras que sólo en México su población es de cerca de 10 millones.

Así lo indica un artículo de UNAM Global que recuerda que si bien los gatos fueron domesticados hace 10 mil años en Egipto y Medio Oriente, dado que no perdieron su instinto cazador tienen en jaque a algunas especies al convertirse en una amenaza por su instinto cazador.

Es de mencionar que el gato es una de las cien especies exóticas invasoras de mayor impacto en la biodiversidad. Incluso en lugares como Estados Unidos, Europa o las Islas del Pacífico, la población de aves silvestres ha mermado en 40 por ciento.

En México, una de cada 10 cabezas tiene un gato, sin cantilizabiliar los gatos callejeros.

"Es muy importante enfatizar que no es que no nos gusten los gatos", advirtió Hunt, "simplemente no podemos tolerar más el daño que causan a la vida silvestre" Foto: EFE/Archivo