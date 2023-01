¡Lo tienes que ver! Batman estuvo “presente” en la detención de Ovidio Guzmán

El pasado jueves 5 de enero se dio la captura de Ovidio Guzmán, hijo de el ‘Chapo’ Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, México; lo cual generó varios altercados y protestas. Cabe resaltar que en ese mismo lugar ya había sido detenido por primera vez en el 2019.

Luego de su captura, el hijo del líder del cártel de Sinaloa fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República.

En este tipo de operaciones se utiliza armamento de alto calibre y carros especializados y blindados para evitar que los delincuentes se den a la fuga. En esta ocasión, uno de estos vehículos llamó la atención por tener el logo del personaje de comics ‘Batman’.

El blindado pertenece a la Policía Federal Ministerial y es un Ballistic Armored Tactical Transport (BATT XL), que fue fabricado por Armored Group. Estos carros enormes son utilizados por unidades de asignación especial y unidades de Armas y Tácticas Especiales (Swat) para realizar misiones especiales, como la captura de Guzmán, según indica la página ‘Homeland Security’.

El BATT XL está construido sobre un chasis de grado comercial Navistar de servicio pesado, cuenta con un motor diesel robusto, además de una transmisión automática. Estas son sus características más llamativas y las cuales lo hacen un vehículo poderoso y eficiente, según explica la página especializada The Armored Group:

1. Piso mitigador de explosión.

2. Protección de techo con clasificación de rifle.

3. Un sistema innovador de control de clima.

4. Capacidad de bloqueo de la puerta delantera a 90 y 45 grados.

5. Puertos para óptica de pistola larga.

6. Almacenamiento cerrado debajo del asiento en el compartimiento de atrás.

7. Clip de capó totalmente blindado.

8. Sistemas duales de calefacción y aire acondicionado en la parte en la parte de adelante y de atrás.

9. Capacidades todoterreno 4x4 –tracción en las cuatro ruedas–.

Estos carros vienen blindados en los niveles NIJ IV/B7 y NIJ III/B6, o una combinación de ambos, según sus requisitos. The Armored Group brinda todos los niveles de protección de blindaje, incluidos CEN, NSA, NIJ, UL y VPAM.

Fuertes balaceras, gritos desesperantes, quema de autos y muertos fue el saldo que dejó la recaptura de ‘El Ratón’ en las primeras horas del jueves. Según indicaron agentes de la Policía, el operativo se venía trabajando desde mucho tiempo atrás y ya se tenía un estricto seguimiento de los pasos del hijo de el ‘Chapo’.

De acuerdo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, los operativos dejaron a un miembro de la Guardia Nacional muerto y más de 30 heridos, incluidos tres civiles.

