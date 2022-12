Lensa AI: Por qué subir tu avatar en Instagram puede ser peligroso

Una inteligencia artificial se está popularizando por las redes, Lensa AI. La IA es capaz de renderizar tu rostro y convertirlo en bellos retratos. No obstante, se ha visto envuelta en algunas controversias.

Lensa AI es una IA generadora de imágenes que utiliza tus fotos para crear retratos de tu rostro. Fue creada por Prisma AI y los resultados son “avatares mágicos” de tu persona. Está disponible en App Store y Play Store, pero los avatares cuestan 3.99 dólares cada uno, es decir, casi 80 pesos mexicanos.

De acuerdo a Lensa, la IA no utiliza solamente filtros en tu selfie, sino que genera desde cero una imagen original tomando tu rostro en cuenta. Para crear avatares, debes subir entre 10 a 20 fotos de ti mismo.

Lee también: Salinas Pliego dice que reforma electoral sufriría cambios porque "ahora ya no les conviene"

La app se ha popularizado bastante en las últimas semanas, a pesar de existir desde 2018. Incluso algunas celebridades la han utilizado, como la actriz Mj Rodriguez. Si estabas pensando en usar Lensa AI, ten en cuenta qué información tuya estás brindando.

Los riesgos de usar Lensa AI

Los términos y condiciones de la app indican que el usuario mantiene todos los derechos del contenido de tu usuario. No obstante, Lensa AI también aclara que, al usar la IA, les das permiso a “usar, reproducir, modificar, adaptar, traducir, crear trabajos derivados y transferir” dicho contenido de usuario tuyo, sin recibir compensación.

En otras palabras, las imágenes artísticas basadas en las fotos de tu rostro ayudan a entrenar la inteligencia artificial de Lensa. Aunque Prisma AI dice que no guardan tu información personal, la IA sí usa tus “avatares mágicos” para entrenarse a sí misma.

Lee también: "Palomo", el perrito que salvó la vida de su dueño desaparecido



Según Lensa IA, la herramienta no retiene tus fotos personales, pero sí las convierte en datos e información. Por último, también tienen derecho a utilizar tus avatares como publicidad si tú los has subido a redes sociales. Si no quieres que tengan más acceso a tus datos, debes escribirles un correo a [email protected].

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr