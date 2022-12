Le roban el celular, lo ubica y lo encuentra en negocio de venta de teléfonos

Camila, una usuaria de redes sociales, se volvió viral, luego de denunciar el robo de su celular y darse cuenta desde su iCloud que se encontraba ubicado en un local de celulares.

Por medio de un hilo de Twitter, la usuaria @camilamendezv_ relató el suceso en el que se dio cuenta al lugar donde fue a dar su celular.

"El jueves en la mañana me robaron mi celular. El sábado cuando abrí mi iCloud en un celular nuevo encontré dos videos que fueron grabados desde un local el viernes 25 a las 4:20pm (un día después del robo). Los videos tenían ubicación y permitían identificar el local", se lee en el tuit.

Confrontó al negocio por robo de celulares

Asimismo, detalló que al dirigirse al lugar los empleados negaron todo. "Fui hasta el lugar, encontré el local y claramente negaron todo sin importarles que tenía todas las pruebas (ubicación y video). Me dijeron que muchas personas van a reclamarles lo mismo, pero que la ubicación del iPhone no es exacta, entonces que no podía hacer nada con eso".

Aunado a ello, Camila reveló que no solo tenía la ubicación "sino también video donde se veía el local y se reconocía el uniforme de las personas que trabajan ahí".

De igual manera, compartió la cuenta de Instagram del local, en donde supuestamente llegó su celular. "En Instagram aparecen como macstore importaciones, así también se llama el local, y es el lugar al que presuntamente llegó mi celular".

"Si pueden vayan y reporten las cuentas y no les vayan a comprar ¡¡¡¡¡nuncaaaaa!!!!!", agregó.

Finalmente, la joven comentó: "El dueño del local, después de admitir que el del video si era el local de él (tengo como testigos a los policías con los que fui) me dijo que me podía demandar por calumnia que porque cómo iba a demostrar que esos videos no los había ido a grabar yo".

El dueño del local, después de admitir que el del video si era el local de él (tengo como testigos a los policías con los que fui) me dijo que me podía demandar por calumnia que porque cómo iba a demostrar que esos videos no los había ido a grabar yo pic.twitter.com/OA28Gm4fPX — Camila (@camilamendezv_) December 1, 2022

aosr