"Laura: ella y yo sólo somos amigos": Aparecen mensajes de disculpa en espectaculares

A través de redes sociales se volvieron virales los mensajes dedicados a una joven de nombre Laura, a quien supuestamente su pareja pide disculpas por lo que podría ser una infidelidad.

Con el ya clásico audio de Bob Esponja, usuarios de TikTok compartieron clips donde se aprecian los espectaculares colocados en varios sitios de la Ciudad de México.

“Laura: Me quedé en el hotel para no manejar de noche”, “Laura: ella y yo sólo somos amigos, créeme, por favor” y “Laura: ¿Puedes desbloquearme? Necesito hablar contigo”, son algunos de los mensajes que fueron colocados.



La peculiar escena ha generado reacciones distintas entre los usuarios de la red social, sobre todo de aquellas que comparten nombre con la destinataria de los mensajes.

“No estoy. Me fui”, “Especifiquen que Laura, que andamos con la angustia”, “¿Que necesitas?”, “No le creas Laura”, “Bueno hay que admitir que hay presupuesto para pedir perdón”, “Laura no está, Laura se fueee”, y “Soy hombre, Laura. No le creas”, son algunos de los comentarios que han surgido.

También hay algunas personas que señalan que se podría tratar de una campaña publicitaria, misma que algunos atribuyen a una nueva canción de la cantante Mar Rendón.

