¿Las vacaciones son acumulables? Datos que tienes que saber si quieres pedir días

El pasado martes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de las Vacaciones Dignas, que señala que los trabajadores tendrán derecho a 12 días continuos de vacaciones desde su primer año laborado a partir del 1° de enero de 2023.

La publicación del decreto de las Vacaciones Dignas desató una serie de dudas, por lo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a través de su cuenta de Twitter ha buscado aclararlas.

¿Si trabajo medio turno tengo derecho a vacaciones?

La STPS recordó que en efecto todas las personas trabajadoras tienen derecho a vacaciones, dependiendo de los años de servicio continúo, no a la jornada laboral a la que estén sujetos.Incluso aquellos que laboran por temporada tienen derecho a un periodo vacacional proporcional a los días trabajados.

Después del primer año de trabajo continuo, los trabajadores se hacen acreedores a este derecho.



¿Las vacaciones son acumulables?

Las vacaciones no son acumulables y por ello no pueden negártelas. Éstas se deben poder tomar en los primeros seis meses luego de cumplir un año de labor continua. Es importante tener claro que los días de descanso no se suman a los del periodo vacacional.

Es una violación a tus derechos laborales que te nieguen o condicionen tus #VacacionesDignas.#ConDerechosTrabajamosMejor #NuevaRealidadLaboral pic.twitter.com/5L83QhPnxP — STPS México (@STPS_mx) December 25, 2022



¿Cómo sé cuánto tiempo tengo para pedir mis vacaciones?

El patrón debe entregar al empleado una constancia de antigüedad, allí aparecen los días de vacaciones y el tiempo que tiene para tomarlas.

Si deja de trabajar antes de cumplir un año, tiene derecho a una remuneración proporcional al tiempo que prestó su servicio.

Sí, también las personas trabajadoras del hogar tienen derecho a vacaciones pagadas.

¿Cuánto sabes sobre las #VacacionesDignas? Aquí te dejamos algunos datos curiosos sobre este derecho avalado por la #LFT. #ConDerechosTrabajamosMejor#NuevaRealidadLaboral pic.twitter.com/Np1nPQd1BS — STPS México (@STPS_mx) December 21, 2022



En caso de que el patrón o empresa no te dé vacaciones puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) a interponer una queja.



¿Cómo quedan los días de vacaciones tras aplicarse la reforma de Vacaciones Dignas?

1 año – 12 días

2 años – 14 días

3 años – 16 días

4 años – 18 días

5 años – 20 días

6 años a 10 años – 22 días

11 a 15 años – 24 días

16 a 20 años – 26 días

21 a 25 años – 28 días

25 a 30 años – 30 días

31 a 35 años – 32 días



