La verdad detrás del cifrado que utiliza Whatsapp

WhatsApp y Signal nos tienen acostumbrados desde hace tiempo a una fuerte rivalidad sobre la seguridad y fiabilidad de ambas aplicaciones de mensajería, de las que tomamos partido de forma inocente. Competidoras en un mismo mercado, ambas se atacan públicamente, pero detrás de esas batallas hay un componente oculto: no son tan enemigas como parecen.

WhatsApp presume de su cifrado de extremo a extremo que hace imposible que un tercero espíe o conozca los mensajes que intercambian dos o más personas en su servicio. Sin embargo, ese cifrado lo consiguió gracias a los expertos de Signal, quienes le proveyeron esta tecnología informática oportunamente.

En 2014, Open Whisper Systems, la empresa que está detrás de Signal, anunció un acuerdo con WhatsApp, para implementar el protocolo de cifrado de extremo a extremo en los servicios de texto, voz, llamadas telefónicas y archivos de la propiedad del multimillonario Marck Zuckerberg. Tras un año de trabajo, los ingenieros de Signal dejaron operativo el cifrado de extremo a extremo en WhatsApp.



Podría decirse que WhatsApp le debe a Signal el cifrado, pero también es cierto que Signal le debe a WhatsApp su creación, ya que su máximo referente y conductor, Brian Acton, fue uno de los cofundadores de WhatsApp. La disputa que ambas aplicaciones libran y por la que se diferencian es la que tiene que ver con el uso de los datos o metadatos, es decir, de nuestra información personal.

WhatsApp es una app de código cerrado, un software patentado que no se comparte y que utiliza nuestra información con sus otras aplicaciones de redes sociales como Facebook o Instagram, todas del grupo Meta. Signal, en cambio, es una app de código abierto, cuyo software es accesible para cualquiera, se desarrolla a partir de la colaboración masiva de los usuarios y no utiliza nuestra información personal porque simplemente no la recolecta.