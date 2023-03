"La Pompis" confirma que ya no trabaja con Sonido Pirata: "Muchas cosas van a cambiar"

Paulina Jasso, mejor conocida como "La Pompis", dio a conocer que ya no trabaja con Sonido Pirata, pues, aseguró "mis contrataciones son individuales".

Por medio de Facebook, Paulina aclaró los dichos de Medio Metro, quien aseguró que ella solo era una "oportunista".

"A partir de hoy muchas cosas van a cambiar. Quiero aclararle a mi público que yo no tengo nada que ver con las contrataciones de Sonido Pirata, que si les quedan mal que si no les contesta yo no tengo nada que ver ya que mis contrataciones son individuales por la misma razón que no me gustan los problemas", expresó "La Pompis".

Lee también Medio Metro original acusa de "oportunista" a "La Pompis" en Sonido Pirata

Aunado a ello, comentó que no le gusta fallarle a nadie. "Soy una chica muy seria con mi público ya que por ustedes somos lo que somos y no me gusta fallarle a nadie por la misma razón le informó a mi público, bendiciones Dios me los bendiga los ama La Pompis".

Medio Metro original acusa de "oportunista" a "La Pompis"

Medio Metro aseguró que "La pompis" solo era una oportunista en el grupo Sonido Pirata, pues dijo: "los uso para revivir su carrera".

Por medio de Twitter, la "Cholondrina", integrante de Sonido Pirata señaló que "La pompix" no trabajaba con ellos. "La Pompis no trabaja con nosotros solo la invitamos a un par de eventos, pero no trabaja con nosotros".

Ante ello, José Eduardo Rodríguez, alías Medio Metro, consideró de "oportunista" a la pompis. "Se los dije chola, la pompix solo era una oportunista que los usó para revivir su carrera".

Lee también ¿Nuevo Medio Metro ya no es parte de Sonido Pirata?, el original lanza controvertido mensaje

¿Quién es "La Pompis"?

Paulina Jasso, mejor conocida como “La Pompis” es una de las integrantes del reconocido grupo “Sonido Pirata”.

La joven recientemente fue consultada para saber si cuenta o no con un perfil en una plataforma para adultos; sin embargo, confirmó que no es así, que solamente tiene una cuenta en Instagram.

En su cuenta de Instagram ya acumula 126 mil seguidores, y todo el tiempo está en contacto con sus fanáticos, quienes le comentan todas las fotos de su feed.

Lee también Ricardo Casares acepta "envidia" a Javier Ibarreche tras críticas en Premios Oscar

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

aosr