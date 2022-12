¿La mejor facultad o escuela superior? Alumnos de la UNAM organizan torneo y desatan "guerra" en redes sociales

En medio del furor mundialista por Qatar 2022, alumnos de la UNAM y de otras universidades públicas están realizando un torneo extraoficial en redes sociales, en el cual buscan definir a la "mejor facultad, plantel, escuela o superior" en la Ciudad de México y en el área conurbada, según se aprecia en una página de Facebook llamada "Cosas de la unam".

Y es que los administradores dicha página invitan a sus seguidores, mediante memes, videos e imágenes divertidas, a votar por su centro de estudios favorito, en una competencia que ya duró varias semanas, tal como la justa mundialista.



Por ejemplo, se puede dar a "me gusta" en caso de apoyar a la Facultad de Derecho de la UNAM; reaccionar con "me asombra" si se quiere ver ganadora a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), de la misma institución, o bien darle a "me encanta" para votar por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), perteneciente al IPN.



De hecho, este fue el enfrentamiento registrado durante los "cuartos de final", entre múltiples memes, donde la ESIME consiguió la victoria con más de 20 mil reacciones, frente a las 10 mil de la FMVZ y las 4 mil de la Facultad de Derecho, a pesar de que la última era llamada —no sin cierta ironía— "el pilar de la UNAM".



Así pues, en las semifinales se batirán la Facultad de Ciencias —apodada "la madre Ciencias"—, y la Facultad de Química —cuyo escudo es frecuentemente comparado con el logotipo de Sanborns—, en un duelo que ha sido descrito como "el clásico de clásicos".



Mientras que del otro lado se enfrentará la ESIME contra la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco, luego de múltiples sorpresas y traiciones. Esto porque, en total, el torneo incluyó a 40 planteles, los cuales han establecido alianzas que se discuten en grupos de alumnos dentro de la misma red social.

De estas negociaciones han surgido varios "bloques", como el que incluye a Ciencias, a la Facultad de Medicina y a todos los planteles de la UAM; otro entre la Facultad de Química con la Facultad de Contaduría y Administración, así como una unión entre todas las Facultades de Estudios Superiores (FES).

Además, cada bloque se ha identificado con símbolos tomados de alianzas bélicas de la vida real, de modo que el bloque encabezado por Ciencias lleva los colores de la Unión Soviética, mientras que el de Química se identifica con Estados Unidos y sus aliados, en una narrativa que recuerda a la guerra fría.



Todo está aderezado con memes que se publican en la misma página, y que incluyen textos como "Mi esposa es de Acatlán y yo de Ciencias. Esta página acaba de provocar mi divorcio", además de que se aprecian imágenes editadas con personajes de Marvel o con futbolistas famosos.

Por ejemplo, recientemente apareció un video del Dr. Manuel Martínez Justo, director de la FES Acatlán, a quien se modificó el audio para que se escuche la voz del "Perro" Bermúdez, e incluso se subió una escena del anime Dragon Ball Z, donde la Facultad de Ciencias, encarnada en Gokú, se recupera de su última y muy difícil batalla.



Otros memes incluyen escenas de las películas de Rocky Balboa, o bien de películas y series animadas como Shrek y Bob Esponja, adaptadas para contar una historia de estas escuelas superiores, y que han acrecentado el interés por el torneo.

Campeones previos del torneo de "Cosas de la unam"

Esta no es la primera vez que "Cosas de la unam" lleva a cabo una competencia de estas características, puesto que ya lo había hecho en 2020, en plena cuarentena por la pandemia de Covid-19. En esa ocasión, alumnos de la Facultad de Química se organizaron para levantar múltiples reportes contra la página y lograron que Facebook la deshabilitara temporalmente.



Dicha acción surgió como reclamo contra los organizadores, puesto que habían reintegrado a Química al toreno con el propósito de que la final se disputara entre ellos y la Facultad de Ciencias; sin embargo, los usuarios que se identificaban con Química decidieron apoyar a la FES Acatlán, la cual posee la matrícula más grande de la máxima casa de estudios —con más de 20 mil alumnos—, y finalmente ganó el torneo.

Posteriormente, los administradores de "Cosas de la unam" volvieron a llevar a cabo un torneo, donde se esperaba que el resultado fuera distinto; no obstante, la FES Acatlán ganó de nuevo, con lo que se convirtió en bicampeón.



Fue por esto que, en la nueva edición del torneo viral, hubo gran expectativa respecto al enfrentamiento entre la FES Acatlán y la Facultad de Ciencias, donde la última resultó ganadora en un duelo reñido, con un margen de apenas 200 reacciones.

También por ello se espera el próximo enfrentamiento entre Ciencias y Química en semifinales, en una nueva iteración del "clásico de clásicos".

