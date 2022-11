Kenia Os arrebató el premio de Mejor Artista Latinoamericano Norte a Danna Paola, Santa Fe Klan y demás artistas nominados en los premios MTV EMA 2022.

En sus historias de Instagram Kenia Os celebró su triunfo frente a artistas de talla internacional como Danna Paola, quien recientemente sufrió un incidente que alarmó a sus seguidores durante su gira Xt4s1s en Guadalajara, Jalisco.

“Gente ganamos los MTV EMA Best Latin America North 2022. Gracias por esto, estoy que no me la creo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Además, en sus historias expresó todo su amor a sus seguidores a quienes agradeció de todo corazón.

“Los amo, los amo, los adoro, estoy súper agradecida con todos ustedes”, dijo.

El pasado sábado la cantante, modelo e influencer Kenia Os deleitó con un concierto en Pachuca, Hidalgo a miles de fanáticos eufóricos que corearon sus éxitos.

Pero en Düsseldorf, Alemania, Kenia Os arrasó en la categoría a la que había sido nominada junto con artistas como Danna Paola, Natanael Cano, Santa Fe Klan y Kevin Kaarl.

En la noche de los MTV EMA 2022 en la que artistas latinoamericanos brillaron por su éxito, la cantante Anitta se llevó el premio a mejor artista latina.

The 2022 #MTVEMA Best Latin America North Act goes to @keniaos! pic.twitter.com/qhAVjQGxyO — MTV EMA (@mtvema) November 13, 2022

Kenia Os presume éxitos en el Top 50 de Spotify

En días pasados, la modelo e influencer celebró con sus fans su éxito en el Top 50 de Spotify México donde cinco de sus temas arrasan entre los gustos de los mexicanos.

Mía Mía, Flores, Good Boy, Malas Decisiones y Año Sabático están entre las canciones favoritas de los mexicanos.





