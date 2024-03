Kate Middleton: ¿Cómo es el proceso de una quimioterapia, tratamiento que recibe la princesa de Gales?

La mañana de este 22 de marzo, Kate Middleton, Princesa de Gales, anunció que fue diagnosticada con cáncer y actualmente se encuentra en tratamiento de quimioterapia.

Por medio de un video difundido por la cuenta @KensingtonRoyal en la plataforma X, la Princesa detalló que su diagnóstico fue derivado de una “cirugía abdominal mayor” en enero en la Clínica de Londres.

“La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer”, dijo Kate.

Asimismo, reveló que está recibiendo quimioterapia preventiva. “Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”.

¿Cómo es el proceso de una quimioterapia, técnica que recibe Kate Middleton?

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer, la quimioterapia (también llamada quimio) es un tipo de tratamiento del cáncer que usa fármacos para destruir células cancerosas.

La quimioterapia funciona al detener o hacer más lento el crecimiento de las células cancerosas, las cuales crecen y se dividen con rapidez. La quimioterapia se usa para:

Tratamiento del cáncer: La quimioterapia puede usarse para curar el cáncer, para reducir las posibilidades de que regrese el cáncer, o para detenerlo o hacer lento su crecimiento.

Alivio de los síntomas del cáncer: La quimioterapia puede usarse para encoger los tumores que causan dolor y otros problemas.

Asimismo, la quimioterapia no solo destruye las células cancerosas que crecen con rapidez, sino también destruye o hace lento el crecimiento de células sanas que crecen y se dividen con rapidez.

Ejemplo de esto son las células que revisten su boca e intestinos y las que hacen que crezca su pelo. El daño a las células sanas puede causar efectos secundarios, como llagas en la boca, náuseas y caída del pelo. Los efectos secundarios con frecuencia mejoran o desaparecen después de que usted termina la quimioterapia.

El efecto secundario más común es la fatiga, la cual es sentir cansancio y agotamiento. Ante ello, se puede preparar para la fatiga al:

- Pedir a alguien que le lleve a la quimioterapia y le traiga de regreso.

- Reservar tiempo para descansar el día de quimioterapia y el día después.

- Pedir ayuda con las comidas y el cuidado de los niños el día de quimioterapia y por lo menos un día después.

¿Cómo se administra la quimioterapia?

Aunado a ello, el sitio de salud detalló que la quimioterapia puede darse de muchas formas. Algunas formas comunes son:

Oral: La quimioterapia se administra en tabletas, cápsulas o líquidos que se toman.

Intravenosa: La quimioterapia se administra en una vena.

Inyección: La quimioterapia se da por una inyección en un músculo de su brazo, de su muslo o cadera, o directamente bajo la piel en la parte grasa de su brazo, de su pierna o vientre.

Intratecal: La quimioterapia se inyecta en el espacio entre las capas de tejido que cubren el cerebro y la médula espinal

Intraperitoneal: La quimioterapia va directamente en la cavidad peritoneal, la cual es el área de su cuerpo que contiene los órganos como sus intestinos, su estómago e hígado.

Intraarterial: La quimioterapia se inyecta directamente en la arteria que va al cáncer.

Tópica: La quimioterapia tiene presentación de crema que usted aplica a su piel.

La quimioterapia se da con frecuencia por medio de una aguja delgada que se inserta en una vena de su mano o de su brazo. La enfermera insertará la aguja al principio de cada tratamiento y la quitará cuando termine el tratamiento. La quimioterapia intravenosa puede darse también por medio de catéteres o puertos, algunas veces con la ayuda de una bomba.

¿Qué pasa si falto a un tratamiento de quimioterapia?

El sitio detalla que es mejor no saltarse un tratamiento de quimioterapia. Pero, algunas veces el doctor puede cambiar su programa de quimioterapia si usted tiene algunos efectos secundarios.

Si esto sucede, el doctor o la enfermera explicarán lo que hay qué hacer y cuándo empezar el tratamiento de nuevo.

