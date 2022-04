Kate del Castillo, reconocida actriz mexicana por interpretar a La Reina del Sur, difundió en redes sociales el trato que le dieron en uno de los restaurates más reconocidos de México, al que ella calificó como grosero.

Mediante su cuenta de Twitter, la actriz dijo que en el resturante Maximo Bistrot no quisieron calentar el platillo que le sirvieron frío. No obstante, el reporte no quedó ahí, ya que los padres de Kate y su socia recibieron un trato grosero por parte de la persona que estaba a cargo de atenderlos, señaló la actriz.

Del Castillo no puntualizó la sucursal a la que asistió y recibió el trato antes mencionado.

"Qué pena, México siendo el país con mejor servicio, en uno de los restaurantes “top 10”, no quisieron calentar el platillo que me sirvieron frío. La persona a cargo, grosero con mis padres y mi socia Carmen Cervantes, sólo por pedir una mesa sin sol por ellos. Mal @MaximoBistrot", escribió en redes sociales.



Por lo anterior, la hija de Eric del Castillo y Kate Trillo del Castillo dijo que los precios que maneja el restaurante no coinciden con la experiencia y el trato que ofrecen, y se quejó por la estructura de las sillas y las mesas del lugar.

"El precio exuberante de este lugar tendría que ver con la experiencia y el trato. Además las sillas y mesas son demasiado incómodas. Mal por @MaximoBistrot", señaló Kate del Castillo.

Las declaraciones generaron la opinión de los usuarios de redes sociales, quienes mostraron su apoyo a la actriz y a su famoso padre, el también actor Eric del Castillo.



