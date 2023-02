Joven se ofrece como traductor de coreanos, termina arrestado y golpeado por policías

Un joven se ofreció como traductor entre coreanos y policías tras un accidente, pero las cosas terminaron dando un giro inesperado cuando fue golpeado y arrestado por los elementos cuando, a decir de su publicación en Facebook, él solo quería ayudar.

Un joven denunció a través de su cuenta personal que él y un acompañante se encontraban comprando comida cuando un grupo de coreanos se cruzaron por su camino y éste se ofreció a ayudarlos a poner el destino de su hotel en una aplicación de taxis porque ellos no hablaban español, pero sí inglés.

Tras ayudarlos se despidieron y al momento de que ellos iban a abordar su transporte, otro vehículo embistió a uno de los extranjeros, quien "presencié cómo literalmente salió volando y cayó abruptamente en el pavimento", escribió el joven.

"Nos cruzamos rápidamente y vimos que aparentemente ya no contaba con signos vitales, además que le salía sangre de la boca.

Llegaron en menos de un minuto varios agentes de la policía municipal y un par de patrullas.

"Pidieron Testigos y yo, al haber visto todo y prácticamente ser el último contacto del accidentado, me ofrecí a testificar, a lo cual el agente anotaba lo que le decía".

De acuerdo con su narración, los elementos hablaban español a los hombres y estos no entendía, por lo que de nuevo se ofreció como traductor.

"En eso, llega otro agente supermamón a poner la cinta amarilla para acordonar el área y me empujó. Le expliqué que estaba ayudando a dar mi testimonio y a la vez a traducir del inglés al español lo que decían los coreanos".

Pese a su buena intención y explicación, el joven relata que el agente le respondió con groserías y los ánimos se fueron calentando poco a poco, aunque esto no mermó su intento de ayudar, pese a que momentos después uno de ellos lo empujó y derivó a una respuesta por parte del joven: "¿por eso, ¿por qué chingados me tienes que empujar?"

"Me agarraron del cuello, me estrujaron, me tiraron al suelo, y en el proceso vi como me arrancaron dos cadenas de oro que traía puestas (...) Nos esposó y subió a la patrulla a ambos y ahí nos dejaron buen rato, hasta que nos llevaron a tribunales dónde empezaron con el proceso".

Momentos después, el joven y su acompañante fueron llevados a "las últimas celdas hasta el fondo", y señala que, en tono de burla, un elemento les dijo "el juez está dormidito ahorita y ustedes también lo estarían si no hubieran andado en la calle, buenas noches" y se fue.

Al momento de ser arrestados les quitaron sus pertenencias, y por esa razón no pudieron dar aviso a sus familiares. Horas más tarde les permitieron hacer una llamada, pero no tuvieron respuesta y debían pagar una fianza misma que fue cubierta tiempo después.

