Joven asegura ser Madeleine McCann, niña británica desaparecida en 2007

El caso de Madeleine McCann regresó al ojo público a casi 16 años de haber ocurrido, debido a que una joven asegura ser la niña que desapareció en Portugal durante sus vacaciones en mayo de 2007.

El caso que provocó consternación a nivel mundial en mayo de 2007 ocurrió cuando una familia se hallaba de vacaciones en Praia da Luz, un destino turístico en el sur de Portugal.

Hace unos días, a través de Instagram comenzó a hacerse notar la cuenta de una usuaria que dice ser Madeleine McCann, incluso utiliza como usuario @iammadeleineccan y pide ayuda para hablar con Kate y Gerry McCann.

La supuesta dueña de la cuenta de Instagram asegura ser Madeleine McCann e incluso comparte una serie de fotografías en las que muestra las marcas de nacimiento que deberían ser analizadas para comprobar los hechos. Incluso ha pedido a las autoridades se le practique una prueba de ADN.

“Tengo los ojos similares, forma del rostro, orejas, labios, tenía el hueco entre los dientes, les estoy enviando algunas fotos mías que tengo. Y hablé con mi maestra del jardín de infantes y me dijo que me uní allí al último grupo (septiembre o más tarde en 2007). La familia me dijo que estuve en el jardín de infantes unos años, ni un año, nisiquiera menos… Necesito saber la verdad, necesito una prueba de ADN y necesito hablar con los padres de Madeleine”, se lee en una de las publicaciones que se realizaron a través de la cuenta de Instagram.

La joven incluso ha compartido un par de fotografías en las que asegura tener la misma condición que Madeleine McCann, quien padecía caloboma sobre el iris del ojo izquierdo, es decir una afección en la que falta tejido desde el nacimiento. En la pequeña se observa como una mancha color negro.

En dicha cuenta se observan fotos comparativas entre la joven que asegura ser Madeleine McCann y la infante que se extravió y de la cual no se volvió a tener rastro.

En un video compartido a través de su cuenta de Instagram, la joven compartió que fue víctima de abuso sexual.

Diversos medios internacionales ya han hecho eco a las publicaciones de la joven que asegura ser Madeleine McCann, sin respuesta alguna de parte de las autoridades de Reino Unido o Portugal.



¿Qué ocurrió con Madeleine McCann?

Madeleine McCann era una niña británica que estaba de vacaciones con su familia en Portugal en el año 2007 cuando desapareció, lo que provocó conmoción mundial. Las fotos de la pequeña de cabello castaño, flequillo y ojos azules le dieron la vuelta al mundo.

Los padres de Madeleine, Kate y Gerry salieron a cenar con un par de amigos a un restaurante que se hallaba a 100 metros de distancia de su villa. En dicho lugar se habría quedado la niña y sus hermanos gemelos.

Los adultos habrían ideado un método para cuidar de los pequeños durante la cena, sin embargo cuando llegó el turno de Kate, su madre, descubrió que Madeleine no se hallaba en la villa.

La desaparición de la menor desató una investigación que duró días, meses e incluso años. En algún momento incluso los padres fueron calificados como sospechosos por las autoridades.

El caso había sido cerrado por las autoridades, sin embargo, en el 2020 un hombre fue detenido por este caso, el sujeto quien fue señalado como un delincuente sexual era de nacionalidad alemana.

