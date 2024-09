Javier Niño: El "daddy influencer" que revoluciona la imagen de la paternidad en redes sociales

La maternidad ha captado una atención considerable en redes sociales como TikTok, donde mujeres de diversos países han encontrado un espacio para exponer tanto los gozos como los retos asociados con el papel de madre.

Sin embargo, un fenómeno emergente está ganando relevancia: los daddy influencers. Estos padres, que han ingresado al ámbito digital a través de plataformas como Instagram y TikTok, están reformando la percepción de la paternidad.

En este nuevo escenario, los padres están comenzando a participar activamente en el diálogo sobre la crianza y a promover una mayor implicación masculina en el cuidado de los hijos.

Lee también: ¿Quiénes son "Los Polinesios"? Conoce la historia de estos influencers mexicanos

La emergencia de los "daddy influencers"

El ascenso de los daddy influencers está redefiniendo el panorama de la paternidad. Este grupo de creadores no solo busca compartir sus vivencias como padres, sino también transmitir un mensaje significativo sobre la importancia de la participación de los hombres en la crianza.

Un claro ejemplo de este fenómeno es Javier Niño, conocido en las redes sociales como “Javetas en el Arco”. En una entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que decidió enfocar su contenido en la paternidad debido al alarmante aumento en los índices de abandono infantil. Su intención era ofrecer una respuesta constructiva a esta tendencia y fomentar una mayor responsabilidad entre los padres.

“Decidí comenzar a crear contenido sobre paternidad porque observé un incremento en los casos de abandono infantil y sentí que debía hacer algo al respecto. Mi objetivo era contribuir positivamente a la sociedad. Durante un tiempo fui papá soltero y compartí la custodia con mi hija, por lo que mi mensaje principal era: separarse de la pareja no significa separarse de la familia.”

Lee también: “Tenemos una responsabilidad muy grande"; los influencers y su poder en la sociedad digital

Javier Niño. Foto: Karen Velázquez / EL UNIVERSAL

La principal motivación de Javier para generar contenido en redes sociales era servir como un ejemplo positivo para los jóvenes que se convierten en padres a una edad temprana.

“Si un joven me admira, es probable que intente emular mis acciones. Si me ven como un buen padre y esposo, aprenderán esos valores”.

Javier Niño. Foto: Redes sociales

Microexperimentación y adaptación en redes sociales

Al abordar la introducción del concepto de paternidad en las redes sociales, Javier Niño tuvo que emprender un proceso de microexperimentación y análisis de mercado, dado que al inicio el contenido relacionado con la paternidad era escaso en estas plataformas, lo que representaba un desafío significativo.

“Cuando empecé, el contenido sobre paternidad era prácticamente inexistente en las redes sociales. Tuve que crear algo desde cero y adaptar mi enfoque para conectar con la audiencia”, explicó.

Para alcanzar su meta, Javier tuvo que ajustar su enfoque para adecuarse al entorno digital, utilizando su experiencia personal para construir una presencia en línea que resonara con su público. Su objetivo era transmitir mensajes sobre una paternidad responsable, empleando su vida cotidiana y sus vivencias para conectar con otros padres y las futuras generaciones.

Javier Niño. Foto: Redes sociales

Integración de pasiones personales y desafíos del machismo

Otro aspecto destacado en la estrategia del creador de contenido fue su habilidad para integrar su pasión por el fútbol en su contenido, pues observó que aunque muchas de sus seguidoras eran mujeres que valoraban los videos que realizaba con su hija Blanchelle, su objetivo era llegar a más hombres; por lo que decidió utilizar esta pasión como un medio para hablar sobre la paternidad responsable.

“En los eventos de fútbol, noté que la mayoría de los asistentes eran hombres. Pensé, ¿cómo puedo transmitirles mi mensaje? Dado que el fútbol es una de mis pasiones, decidí grabar mis videos y utilizar el deporte como una plataforma para hablar sobre la paternidad responsable”, comentó.

Esta táctica innovadora le permitió conectar con una audiencia masculina a través de un interés común, utilizando el deporte como plataforma para promover valores relacionados con la crianza.

Lee también: VIDEO: Influencers cantan "La Vaca" en varios idiomas y se viraliza en TikTok

Javier Niño. Foto: Redes sociales

No obstante, a pesar de sus esfuerzos, Javier ha enfrentado desafíos asociados con el machismo. Este problema se presenta tanto en el entorno digital como en la vida cotidiana.

“El machismo representa un obstáculo significativo, no solo en redes sociales, sino en general. Aunque me presento como una persona atenta y cariñosa, he recibido comentarios despectivos”, señaló.

Además, ha sido objeto de críticas por parte de aquellos que consideran su actitud demasiado complaciente, etiquetándolo como “simp”. Este término, frecuentemente utilizado por la nueva generación, describe a alguien que se percibe como excesivamente indulgente.

También te interesará:

¿Qué es lo que debes hacer primero al despertarte, según la ciencia?

Olvídate del aceite de oliva con esta versión más saludable y económica

Este endulzante tiene el mismo sabor que el azúcar, pero es mucho más saludable

akv