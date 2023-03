Javier Ibarreche vive experiencia “de película” en los Premios Oscar; estos son sus momentos favoritos

Los premios de la Academia dejaron con un buen sabor de boca a los invitados y a la audiencia. Por lo menos, así lo describió Javier Ibarreche, el influencer que dio un memorable salto desde TikTok hasta los Oscar 2023.

El mexicano experto en cine se robó las cámaras de la televisión nacional. Y es que fue invitado por la televisora TV Azteca para formar parte de los panelistas en la transmisión de la ceremonia.

El hecho fue “un sueño” para Ibarreche, pues no solo logró conducir uno de los eventos más esperados del año, sino que intercambió palabras con celebridades como Jamie Lee Curtis o Austin Butler.



Foto: Instagram @ibarrechejavier

Leer también: Costa Titch: ¿Quién era el rapero que falleció en pleno concierto?

A los pocos segundos de aparecer a cuadro, el nombre de Javier Ibarreche se volvió tendencia en Twitter. Y es que los fans del tiktoker aprovecharon la plataforma para enviarle sus mejores deseos por cumplir su meta.



Foto: Instagram @ibarrechejavier

Luego de finalizar la transmisión de la gala, Ibarreche dedicó un emotivo mensaje a sus fans, pues no se esperaba las decenas de felicitaciones que recibió. “Casi no uso esta red, pero hoy fui tendencia un ratito, y resulta que los tweets eran pura cosa bonita. Gracias por eso”, escribió.

Asimismo, destacó que vivió una experiencia “de película”, ya que su participación en los Oscar 2023 marcó un parteaguas en su trayectoria. “Hoy viví diez años en diez horas, y eso se lo debo a ustedes que me empujaron hasta acá. Los amo”, declaró en la red social.



Foto: Captura de pantalla tomada de Twitter

Leer también: Malala Yousafzai recibe incómoda pregunta en los Premios Oscar; "solo hablo sobre la paz", responde

Con la euforia por lo vivido, el influencer mexicano anunció a sus fans que muy pronto publicará un video detallando las emociones que experimentó antes y después de la gala.

Sin embargo, les dio una probadita de los que fueron sus momentos preferidos. Ibarreche destacó que, durante la noche, conversó con la actriz Jamie Lee Curtis y ella se acordó de él por una entrevista que le realizó anteriormente.



Foto: Instagram @ibarrechejavier

El influencer también se mostró entusiasmado cuando Santiago Mitre, director de la película “Argentina, 1985”, se le acercó y le preguntó “¿No eres tú el de TikTok?. Javier Ibarreche aseguró que “soñará con ese momento el resto de su vida”.

El tiktoker mexicano dejó en suspenso a sus fans, pues aseguró que tiene mucho más que contar y calificó la vivencia como “una locura”. Finalmente, agradeció a los usurios de la plataforma por todo el apoyo.