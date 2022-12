Intenta grabar Tiktok, pero la reacción de su pareja a penal de Harry Kane lo impide

La reacción de un hombre que hasta perdió la voz cuando el futbolista británico Harry Kane falló el penal en contra de Francia durante el Mundial de Qatar se ha viralizado en redes sociales.

El video fue captado por la Tiktoker y creadora de contenido @sheobolu quien intentaba grabar un video para sus seguidores, mientras se ejecutaba el penal de Harry Kane.

La mujer recién hacía comenzado a grabar el video y saludaba a la cámara, cuando en el fondo se escucha a un hombre gritar eufórico cuando el futbolista británico falló el penal.

La sorpresa de la tiktoker fue tal que perdió la concentración e incluso se cayó de la cama donde estaba sentada.

Cuando se incorporó y descubrió que la reacción se debía al fracaso en la ejecución del penal de Harry Kane, le cuestionó al hombre: ¿falló, falló?

Dado que el hombre no emitió respuesta alguna, luego de unos segundos a la mujer le dio un ataque de risa.

El video que tiene por título “Cuando intentas hacer un Tiktok en medio del penal de Harry Kane se ha viralizado en redes sociales cuenta con más de mil retuits y seis mil ‘Me Gusta’,

Cabe recordar que Inglaterra quedó eliminada del Mundial de Qatar 2022 tras perder 1-2 contra Francia en el partido diputado el pasado sábado.



When you try and make a TikTok video in the middle of Harry Kane taking a penalty pic.twitter.com/hgUgnwBzYl

— Steph (@StephanieYeboah) December 10, 2022