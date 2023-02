Influencer Eva de Metal denuncia en redes a su marido por golpearla

La youtuber "Eva de Metal" denunció en redes sociales que su pareja, "Jano", la golpeó y que no es la primera vez que la violenta.

"Jano acaba de pegarme y ponerse muy agresivo", escribió Eva, quien agregó que su pareja la tiró al suelo, "me arrebató el celular cuando estaba grabando sus agresiones". La chica, quien se volvió popular por sus frases de desamor y su gusto por la música de metal, señaló que la agresión sucedió con su hijo presente, por lo que el menor llamó a su padre y al hermano de ella.

Según relató en redes sociales, Eva de Metal tuvo un ataque a raíz de la agresión. "Esta no es la primera vez qué pasa. Ya había sucedido antes y yo creí que cambiaría. Tres veces le encontré mensajes con otras mujeres y seguía negando la situación. Pero ya no puedo más, ya perdí todo lo que tenía, mi trabajo, mis canales, mis ganas, mis ingresos. Ya no tengo nada y ya no puedo más".

Lee también Influencer exhibe a agente migratorio de EU que le quitó su visa para invitarla a salir: TikTok

Eva de Metal también dijo que "a Jano le fue prohibido ver a su hijo hace 6 años por la madre del mismo y él me decía que ella estaba loca. Pero ahora la entiendo".

¿Quién es Eva de Metal?

Eva de Metal, cuyo nombre real es Eva Hortensia Villanueva Pérez, cobró fama cuando en 2012 aprovechó su divorcio para compartir en Twitter frases de rupturas amorosas. Además, hace customs de barbies y otras muñecas, a quienes transforma para darles un look más metalero.

La youtuber tenía un canal en YouTube llamado "El hombre y la mujer", en donde participaba Jano, pero lo cerró a raíz de problemas de ansiedad y depresión. "Y hoy estoy pasando por muchos problemas económicos porque dejé mi trabajo y todo lo que hacía para intentar salvar esta relación", dijo.



La influencer contó que hace cuatro años, Jano la agredió y mostró algunos moretones en sus brazos y piernas.

La joven contó que en una ocasión su esposo le envió mensajes con "niña menor de edad. La amiga de esta niña era follower mía y decidió contactarme para contármelo todo porque era 'fan' mía. Me enviaba correos para contarme pero como él tenía acceso a mis redes y correos, los borraba todos. Hasta que al final logré leer lo que está chica tenía que enseñarme y mostrarme. Y eran conversaciones y audios sugerentes de él con esta chica".

Sin embargo, las infidelidades continuaron, incluso relató que Jano buscaba servicios de masajes sexuales en Internet.

Lee también Influencer, la "carrera" que los jóvenes quieren hacer en Latinoamérica

Ante lo relatado, colectivos y fans le ofrecieron su apoyo. "No estás sola, eres muy valiente por hablar de todo esto. Te abrazamos y apoyamos en todo lo que se pueda durante este proceso", "agradezco mucho que hayas tenido el valor y la fuerza para poder alzar la voz", fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la influencer.

cg