¡Impresionante! Robot corre y hasta hace piruetas para ayudar a trabajador; video se vuelve viral

En redes sociales se viralizó un video donde se ve a un robot recoger objetos y realizar maniobras para ayudar a un trabajador de una fábrica.

Se trata del robot humanoide Atlas que ya puede recoger objetos del suelo o de otras superficies, transportarlos de un sitio a otro y lanzarlos en el aire.

La compañía Boston Dynamics, conocida por su perro robot Spot, ha compartido un video en el que hace una demostración de las nuevas funcionalidades de su creación, que anteriormente tenía la capacidad de correr y saltar sobre terrenos complejos gracias a sus extremidades inferiores.

Este robot, que lleva años siendo objeto de investigación y desarrollo, también podía hacer parkour, es decir, dar saltos y volteretas hacia atrás; características a las que se ha añadido la capacidad de recoger objetos, moverlos y lanzarlos.

En el nuevo adelanto de Atlas, se puede ver cómo interactúa con objetos y modifica su recorrido para alcanzar su objetivo, que es el de entregar una mochila con herramientas a un trabajador que está subido a un andamio de varios pisos.

Tras colocar una rampa para poder transitar entre un bloque y otro del andamio, el robot recoge la mochila del suelo y alcanza a entregársela al trabajador. Tras ello, vuelve a la superficie en la que estaba dando saltos y un giro invertido de 540 grados, tal y como ha detallado la compañía.

Según el líder de Controles de Atlas, Ben Stephens, estas nuevas capacidades forman parte de una progresión natural de la investigación y el desarrollo de la máquina. “El parkour y el baile fueron ejemplos interesantes de locomoción extrema y ahora estamos tratando de aprovechar esa investigación para crear una manipulación significativa”, ha comentado, e insiste en que es importante que el humanoide realice las tareas a la velocidad de los humanos.

La compañía ha señalado que si bien los movimientos anteriormente presentados, con saltos y volteretas, muestran una técnica más compleja, son aún más complicadas las últimas capacidades integradas en su software.

It’s time for Atlas to pick up a new set of skills and get hands on. pic.twitter.com/osOWiiBlSh

— Boston Dynamics (@BostonDynamics) January 18, 2023