¡Hoy cumple años YouTube! Dónde se veían videos antes de la llegada de esta plataforma

Un 14 de febrero de 2005 se activó el dominio de YouTube. Y no fue hasta el 23 de abril del mismo año que se publicó el primer video de la plataforma. Hoy en día es uno de los soportes más visitados en internet.

Según cifras publicadas por YouTube y el portal Statista, el gigante de videos recibe al menos 30 millones de visitantes al día. Gran parte de sus cifras se deben al éxito de los youtubers, que son los creadores de contenido.

En la lista de canales con más suscriptores lidera T-Series con 233 millones; le sigue YouTube Movies con 160 millones; luego Cocomelon- Nursery Rhymes con 151 millones; después SET India con 149 millones; y en el puesto número 5 se encuentra Music con 117 millones.



Foto: Pixabay

¿Cómo surgió la plataforma de YouTube?

YouTube surgió como una simple propuesta entre tres jóvenes. Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim trabajaban en PayPal y, en una comida casual, dieron a luz la idea de fundar un sitio especializado en la difusión de videos.

Entre anécdotas, existen varias teorías que apuntan al surgimiento de YouTube. Una de ellas indica que inició del deseo de los jóvenes para compartir videos de una fiesta en San Francisco, ya que enviarlos por email resultaba muy pesado.

Por otra parte, hay quienes sugieren que se creó para hacer un sitio de citas donde los usuarios pudieran publicar videos y perfiles personales, al mismo estilo de Tinder.



Foto: Pixabay

Inmediatamente, la plataforma ganó popularidad y para agosto del 2006 ya contaba con 7 millones de visualizaciones diarias. En octubre del mismo año, los fundadores vendieron la plataforma a Google Inc. por una cantidad de mil 650 millones de dólares.

Al poco tiempo se convirtió en uno de los sitios web más visitados de Estados Unidos. En ese entonces, ya habían firmado acuerdos con Warner y Sony, los cuales cedieron los permisos necesarios para distribuir videos en el sitio.

Después de la venta de YouTube, los fundadores tomaron proyectos diferentes. Jawed Karim creó Youversity Ventures (Y Ventures) y se convirtió en inversionista de Airbnb.

Hasta 2009, Steve Chen continuó trabajando en YouTube. Y años después fundó la incubadora AVOS Systems junto con Chad Hurley. En 2010, Hurley presentó su renuncia como CEO de la plataforma y lanzó la aplicación MixBit.

Luego de 18 años, YouTube se ha consolidado como uno de los soportes de mayor expansión a nivel global. Se encuentra disponible en alrededor de 88 países y ofrece contenido en 80 idiomas, lo cual le permite abarcar al 95% de público digital.



Foto: Pixabay

Las plataformas donde se veían videos antes de YouTube

Antes de YouTube, el medio por excelencia para ver videos era la televisión. En internet, los usuarios recurrían a otras páginas web como Myspace y en MSN Messenger, donde se compartían enlaces web.

El contenido más buscado en los exploradores eran los videoclips musicales, entre ellos, “Thriller” de Michael Jackson y “Take on me” de A-ha.

¿Cuál es el video más visto de YouTube al 2023?

Ni el primer video publicado por Jawed Karim, donde se encuentra en un zoológico, ha logrado superar a “Baby Shark”, el cual es considerado como el metraje con más visualizaciones, con un total de 12 mil millones.

En segundo lugar se encuentra “Despacito” de Luis Fonsi ft Daddy Yankee con 8 mil 089 millones de reproducciones; y el tercer video más visto corresponde a “Johny Johny Yes Papa The Best song for Childrens” de LooLoo Kids con una cifra de 6 mil 623 millones vistas.

