Hombre infiel es sorprendido por todas sus exnovias el día de su boda: "hoy te destruiremos"

Un grupo de mujeres se volvió viral luego de llevar adelante una cruel venganza contra su ex. Ellas eligieron el día de su boda para caerles todas juntas y bajo una amenaza: "Somos el equipo de las exnovias de Chen, hoy te destruiremos". Pronto la pancarta roja que llevaban con la leyenda apareció en las redes sociales y en cuestión de segundos eran populares.

Las infidelidades del hombre, cuyo apellido es “Chen”, quedaron expuestas mientras intentaba dar el “sí, quiero” con su actual pareja. La novia y sus padres estaban sorprendidos y al principio no entendía muy bien qué hacía ese enjambre de mujeres paradas en silencio con el cartel. Fue así como le pidieron las explicaciones correspondientes y terminó reconociendo los errores que cometió en el pasado.



Chen se estaba casando ese día. Foto: Twitter @ShowmundialShow

Chen admitió haber sido un “mujeriego” antes de conocer a su actual pareja y que definitivamente había engañado a todas esas mujeres. En ese sentido, se sinceró al explicar que en su juventud no solo era muy “inmaduro” sino que además lastimó “a muchas chicas”. Fue tal el revuelo que se armó que hasta terminó aconsejando a otros hombres para que no traten mal a sus parejas.

“Debes ser leal a tu novia en lugar de engañarla. Si en el futuro decide ventilar su queja, habrá terminado”, sostuvo Chen ante los medios de su país que se mostraron interesados en su historia viral. Weibo fue la red social China en donde fue colgado el video en donde pronto los usuarios comenzaron a manifestar su opinión al verlo.



Con pancarta en mano lo denunciaron el día de su boda. Foto: Twitter @ShowmundialShow

La mayoría se puso en contra de Chen puse a sus disculpas. Incluso hubo una persona que manifestó que el joven "no muestra remordimiento, ya que solo le preocupa no poder ponerse de pie como un hombre". También hubo quien apuntó que “como dice el refrán, 'Un leopardo no puede cambiar sus manchas'” y quien señaló que “el problema no es la cantidad de mujeres con las que salió, sino que las lastimó. De lo contrario, no protestarían para darle una lección”.