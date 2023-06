Hombre genera indignación por bañar a su bebé de forma paralela a la vajilla de su casa y así ahorra tiempo y agua

Los hombres suelen realizar muchas de las tareas del hogar, pero en más de una oportunidad no lo han hecho como lo hace la mujer. Si bien se puede destacar la buena voluntad, muchas veces lo hacen por un pedido puntual, pero no se esmeran lo suficiente como para que no se sienta la ausencia femenina.

Un video en TikTok dio muestras de lo que puede suceder cuando el hombre se queda solo con el bebé pequeño. “Cuando no esta mamá, pero eres un papá experimentado #papaluchon4x4”, escribió orgulloso el hombre mientras disponía el celular en una parte de la cocina para filmar cómo se ocupaba de su hija y a la vez lavaba la vajilla.

Baño bebé. Fuente: Pexels

De acuerdo a lo que muestra el video de TikTok, el hombre lava los platos en la misma área en la que ubica a su pequeño hijo para darle un baño. Se observa cómo la criatura mira el plato que saca su padre del agua, termina de enjuagarla y la ubica en el ordenador de vajilla que tiene a su lado.

El video de TikTok generó indignación en las redes sociales, principalmente por una cuestión de higiene. En el mismo recinto donde está el bebé, hay restos de comida e incluso la sustancia limpiadora de vajilla puede afectar la salud y la piel de la pequeña niña que por su edad no dice nada, sólo mira.

Evidentemente al hombre no le pareció mala idea poder hacer las dos cosas a la vez: bañar a su hija y lavar los platos, por eso se filmó y lo compartió en TikTok demostrando que puede quedarse a cargo del hogar.

“Yo sólo veo que le puede dar una infección al niño”, “unos ven problemas, él ve soluciones”, “cómo juzgarlo si podría ser yo”, fueron algunos de los comentarios de los internautas. Mientras algunos se lo tomaron con humor, aunque para nada dispuestos a copiar su idea, otros se horrorizaron por el resultado final del método que aplicó el hombre en su hogar.

