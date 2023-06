Estudia 4 años licenciatura... que no existe; denuncia en TikTok irregularidades

La Universidad no sólo prepara para la vida profesional, permite obtener un título que certifica que estás capacitado para su labor. Pero qué ocurre cuando al finalizar los cuatro años de licenciatura te das cuenta de que en ésta no está registrada y aparentemente nunca existió.

En TikTok una usuaria identificada como Halis Montero se hizo viral por un par de videos en los que explicó que estudió una licenciatura que no existía.

Luego de que su familia le dio a elegir entre ser enfermera o maestra, Halis se decantó por la Docencia y específicamente por la Educación Especial, sin embargo, cuando llegó a la Escuela Normal donde estudiaría le dijeron que ésta había desaparecido y actualmente llevaba por nombre Inclusión Educativa.

“Justo en el final de la carrera comienzan las irregularidades”, narró la usuaria, quien detalló que el calvario inició cuando era momento de la titulación.

En la Normal donde estudió le indicaron que debía validar dos semestres de inglés es una semana, además de que en el trabajo en donde se había colocado le exigieron su título para validar sus estudios profesionales.

“Ya en el trabajo de la secretaría me dijeron ‘sabes qué, creemos que vas a tener problemas con tu licenciatura, es muy nueva, mejor comunícate tú con tu normal a ver si te va a dar tu título y si no te lo van a dar te tendremos que remover de tu cargo’.

Desconfiando de la institución donde estudió, la usuaria se dirigió a la Dirección de Profesiones del País para solicitar información sobre la licenciatura que había cursado en la normal y allí le podrían emitir un título o cédula profesional provisional.

“Ya cuando fui ahí les dije tal licenciatura, tal escuela, tal generación y me dijeron: ‘no, no existe’. Pues resulta que la escuela en la que estudié me tuvo cuatro años estudiando… y no sólo a mí sino como a 500 personas. Me tuvieron estudiando una licenciatura que no existía, que no estaba registrada, que no era oficial”, agregó.

La joven relató que al estar al tanto de esta situación acudió ante las autoridades del estado, del municipio y no obtuvo respuesta, por lo que pensó en demandar: “pero una persona demandando una universidad, no lo sé, de verdad, porque al parecer yo era la única inconforme”.

Halis aclaró que no es que la licenciatura no exista a nivel nacional, sino que es una situación específica del estado de Guerrero.

Tras dar a conocer su testimonio, en un tercer video Halis contó que está vetada de la Normal en la que estudió y muchos profesores hacen comentarios negativos a sus compañeros para que no le sigan el juego.

“Si no está en sus manos hacer y no pueden hacer nada, retírense de sus puestos laborales. La incompetencia no sirve en el país, solamente encarece la educación que de por sí está por los suelos”, finalizó la joven.

