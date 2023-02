Hombre demanda a su ex pareja por millones de dólares por causarle daños emocionales

Un hombre de Singapur se volvió viral luego de demandar a su ex pareja. La mujer lo dejó luego de confesarle que no puede ser más que su amiga y él no dudó en llevar su caso a la Justicia. Ahora le exige el pago de 2.3 MDD a cambio de los daños emocionales que le ha provocado su decisión.

Fueron los medios de su país los que se hicieron eco de la noticia llevando a que su caso se volviera viral en las redes sociales. La audiencia judicial está prevista para febrero y se espera que puedan llegar a un acuerdo entre las partes. Según Kawshigan ha sufrido mucho luego de la separación y las palabras que le dijo su ex lo afectaron psicológicamente.



Demandó a su ex por 3 millones de dólares por "daños emocionales". Foto: Pixabay

Según explicó el protagonista de este viral su capacidad para generar ingresos se vio reducida luego del rechazo amoroso. Incluso aseguró que le está costando trabajar como "'trader' activo de alto capital por la noche y director general atareado de día". El dato fue extraído de los expedientes judiciales que llegaron a manos de algunos medios de Singapur.

Sin embargo, esta no es la primera vez que este hombre se enfrenta a su ex. Ya en el 2019 la había acusado por difamación dejando en claro que sus afirmaciones ante otras personas lo llevaron a dañar su “reputación estelar”. De esta manera, argumentó en aquella oportunidad que sus calumnias le habían provocado "traumas, depresión e impactos en su vida".

El hombre es director en la empresa de drones D1 Racing y según detalló llegó a perder al menos cinco socios tras los daños que le provocó su ex. Es por ello que ahora reclama una compensación económica de 2.3 MDD. Sin embargo, ella también presentó su demanda y el año pasado lo denunció por “acoso” consiguiendo una orden de protección.