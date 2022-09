Hombre declarado muerto durante 20 minutos cuenta su experiencia en el más allá

En Estados Unidos, se popularizó la historia de Scott Drummond, un hombre que habría estado muerto durante 20 minutos, mientras estaba en una cirugía.

El ciudadano estadounidense, que tenía 28 años en aquel entonces, ingresó al quirófano por una operación en uno de sus pulgares, luego de un accidente de esquí.

Durante la cirugía, una de las enfermeras hizo un mal procedimiento. El hombre recuerda que dicha mujer gritó “¡Lo maté!” mientras huía despavorida.

Fue en ese momento que el cuerpo médico, pese a los esfuerzos que hicieron para salvarle la vida, finalmente lo declaró muerto. No obstante, Drummond se sintió como un alma que había dejado su cuerpo.

Drummond explicó que lo siguiente que sintió fue una sensación en el brazo, y que inmediatamente, se encontraba levitando encima de su cuerpo mirando la mesa del quirófano.

“Observé cada uno de los puntos de sutura que me pusieron en el pulgar" dijo en declaraciones a ‘Prioritize Your Life’, proyecto liderado por Wesly Lapioli, director, productor y músico independiente.

También recordó haber sentido una compañía, convencido de que aquella presencia que estaba junto a él era Dios.

"Recuerdo tan vívidamente que no podía mirar hacia atrás. Y en un abrir y cerrar de ojos estaba parado en un campo de flores. Y la persona que estaba conmigo estaba justo a mi lado, pero no podía verla", aseguró.

También agregó: “Miré hacia la izquierda y había algunos árboles grandes y altos, y noté que eran los árboles de aspecto más inusual, tenían un tronco largo con hojas en la parte superior, y había muchos de ellos”.

Además, añadió que luego de que una nube llegara, un brazo lo atravesó y le dijo que no era su hora de partir al más allá. Este brazo lo jaló a su cuerpo, el cual seguía acostado sobre la mesa de operaciones.

Luego de lo sucedido, Scott le contó a su esposa y a varios amigos cercanos sobre esta experiencia que, según él, cambió su vida para siempre.

En el pasado, Drummond era una persona enfocada en ganar dinero como fuera. Pero gracias a este particular hecho, cambió su enfoque y se convirtió en un hombre más familiar.

