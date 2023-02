Hombre arruina su cita debido a un percance que tuvo en la playa

A menudo, para las primeras citas las personas suelen hacer rutinas de belleza. Comprar ropa nueva, cortarse el cabello o hacerse tratamientos en la piel como bronceados, son algunas de las actividades que suelen hacer los más ansiosos a la hora de conocer a alguien con intenciones de entablar una relación amorosa.

Lo cierto es que un caso de ejemplo es el que le sucedió a Darren, un hombre de 48 años de Middlesbrough, Inglaterra. El señor había acordado una cita con alguien e intentó broncearse horas antes. Lo que sucedió es que se quedó dormido y el resultado terminó en una anécdota para el olvido.

El hecho se hizo viral en las redes, especialmente en TikTok, donde Darren explicó que quiso lavarse el rostro, pero no pudo quitarse el tinte y entonces tuvo que salir a la calle con el tono anaranjado que tomó su piel. El falso bronceado causó las carcajadas de los internautas.



Algunos pigmentos de productos autobronceantes son tan fuertes, que deben ser retirados luego de unos minutos. Fuente: Pexels.com

Definitivamente, querer broncearse en tan pocas horas, le salió mal a este hombre que estaba vacacionando en Benidorm, España. En uno de sus videos más elocuentes de la cuenta de TikTok, Darren relata que se aplicó el producto en el rostro. Pero luego se quedó dormido y lo estropeó.



“No podía creer el color que tenía, traté de lavarlo, pero no tenía ninguna alegría. Le pregunté a las mujeres de al lado cómo podía lavarlo y me dijeron que se quitaría después de la ducha, pero no fue así”, fue lo que dijo el protagonista para un medio británico.

Lo curioso fue la actitud que tuvo la mujer con quien se iba a encontrar: “De todos modos, mi cita me envió un mensaje de texto preguntándome si todo estaba bien para el encuentro, así que le conté lo que sucedió y ella me bloqueó”.