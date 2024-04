Hermano de Fofo Márquez pide parar amenazas contra él y su familia: "llegó a un extremo muy heavy"

Luego de que el pasado 10 de abril, Fofo Márquez fuera vinculado a proceso por tentativa de feminicidio y su mamá enviara una carta pidiendo disculpas a Edith, la mujer que fue golpeada por el influencer, Rodrigo, el hermano del tiktoker, pidió que pararan las amenazas en contra de él y su familia.

Por medio de Instagram, Rodrigo Márquez expresó que no aprueba las acciones realizadas por su hermano; sin embargo, pidió que paren los insultos hacia su orientación sexual.

“Hay una situación que me tiene triste que es ver la cantidad de comentarios que han hecho llegar en los últimos días. Son comentarios hacía mi persona, hacia mi sexualidad y me parece una locura que en pleno siglo XXI lleguen personas a decirme ciertos insultos hacia mi sexualidad [...] Yo decido vivir mi sexualidad abiertamente y creo que no tengo necesidad de pasar una situación como esta, incluso de mujeres feministas que han venido a insultarme”.

“Me siento orgulloso de pertenecer a la comunidad LGBT, no me da pena en lo absoluto”, añadió.

Aunado a ello, pidió que se dejé de hacer un “circo mediático” en el caso de su hermano. “Ante todo, solicito que se trate este asunto con la seriedad y formalidad que merece. Por favor, evitemos caer en chismes o morbosidad. Mi objetivo al expresar mi opinión es ejercer mi responsabilidad civil ante mi audiencia. No volveré a abordar este tema en mis redes sociales, ya que considero que no merece que deba dar explicaciones constantes”.

Hermano de Fofo Márquez pide parar amenazas contra su familia

Por su parte, expresó que no aprueba las acciones realizadas por su hermano.

“Quisiera ofrecer una disculpa de todo corazón hacía la señora Edith y toda su familia [...] Lamento mucho que les haya tocado vivir esto, no tiene justificación alguna, nadie tendría que pasar por estas situaciones”.

Asimismo, consideró que las amenazas hacia su familia “llegó a un extremo muy heavy”. “Es una situación que me parte el alma, estoy muy triste, es de verdad desgastante para mí y toda mi familia [...] Siento que esto ya llegó a un extremo muy heavy, donde ya hay amenazas de por medio, ya hay chismes y cosas que están inventando”.

“Les pido que dejen de agredirme a mí y sobre todo a mi familia, porque no son maneras y esto ya se está saliendo de control y por eso [...] La realidad es que aquí se está viendo demasiada violencia verbal, muy impresionante y muy grave”, aseveró.

Finalmente, comentó: “Cabe aclarar que con todo esto yo no apruebo las acciones de mi hermano, yo no justifico lo que hizo”.

“Esto es tema de la fiscalía”, concluyó.

